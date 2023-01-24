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    • Otomobil
    • 24.01.2023 08:06
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    • 24.01.2023 08:06
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    TOGG nasıl satın alınır, ön sipariş fiyatı ne kadar? TOGG ne zaman trafiğe çıkacak 2023? TOGG araçlarda ÖTV İNDİRİMİ ne kadar, fiyatlar belli mi?

    TOGG ne zaman trafiğe çıkacak 2023? TOGG araçlarda ÖTV İNDİRİMİ ne kadar, fiyatlar belli mi? TOGG nasıl satın alınır, ön sipariş fiyatı ne kadar?

    takvim.com.tr
    TOGG ne zaman trafiğe çıkacak 2023?

    TOGG ne zaman trafiğe çıkacak 2023? TOGG araçlarda ÖTV İNDİRİMİ ne kadar, fiyatlar belli mi? TOGG nasıl satın alınır, ön sipariş fiyatı ne kadar? İşte detaylar!

    TOGG ön sipariş Şubat 2023'te başlayacak. Başkan Erdoğan fiyatların da Şubat ayında açıklanacağını duyurdu.

    TOGG CEO'su Gürcan Karakaş açılış öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Karakaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Biz 1 sene önce bataryayı üretmek, geliştirmek için bir anlaşma yaptık onun çalışmalarına başladık. Bir taraftan onları göreceksiniz bir taraftan TOGG'u göreceksiniz.

    Dün renklerimizi paylaştık. Renklerimizle tüm Türkiye'yi kucaklıyoruz. Dijital dünyanın gelişmesiyle bizim aracımız nihayetinde evimizin bir parçası oluyor. Alışverişi ödemek isterseniz, seyahat etmek isterseniz bunları da yapabilirsiniz. Üçüncü yaşam alanı olarak tanımladığımız bir alan. TOGG için yapılan anlaşmaları tek tek duyuruyoruz.

    100 BİN ADETLİK KAPASİTE

    THY ile bir anlaşma yaptık. Mil anlaşması... Fikir vermesi açısından 300'e yakın startup inceledik. 19 tanesiyle el sıkıştık. Dış dünyayı size getireceğiz. 15 yıllık bir projeden bahsediyoruz. Şu an yıllık 100 bin adetlik kapasite planlıyoruz.

        AÇILIŞA ÖZEL İNDİRİM OLACAK MI? FİYATLAR BELLİ Mİ?

        Günümüz dünyasında hiçbir şirket 5 ay sonrası için fiyat açıklamaz. 1. çeyreğin sonunda trafiğe çıkacağımız için ona göre planlıyoruz."

        TOGG NE ZAMAN TRAFİĞE ÇIKACAK?

        TOGG'un trafiğe çıkma tarihi 2023 Mart'ın sonu olarak açıklandı.
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        Haberler Otomobil TOGG nasıl satın alınır, ön sipariş fiyatı ne kadar? TOGG ne zaman trafiğe çıkacak 2023? TOGG araçlarda ÖTV İNDİRİMİ ne kadar, fiyatlar belli mi?
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