2017 model Audi marka araç icradan satılığa çıkarıldı!

Bismil İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan 2017 model Audi marka araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 1.443.212 TL muhammen bedel belirlendi.

İlan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 01.02.2023 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

34RD5982 Plakalı , 2017 Model , AUDI Marka , DET178402 Motor No'lu , WAUZZZF47JA051838 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz , 28.11.2022 tarihli bilirkişi raporuna göre ;

Marka AUDI

TİPİ A4 2,0 TDI QUATTRO 190

HP

Plaka 34 RD 5982

YAKIT DİZEL

Model 2017

KULLANIM AMACI GAYRİ TİCARİ

Cinsi OTOMOBİL

VİTES TÜRÜ OTOMATİK

Şase No WAUZZZF47JA051838

RENK BEYAZ

K.Anahtarı YOK

RUHSAT YOK

34 RD 5982 plakalı aracın özellikleri yukarıda belirtildiği gibidir. Araç üzerinde incelemeler sonucunda;

Aracın kontak anahtarı olmadığından, aracın yürüyen aksamı ve mekanik aksamı kontrol edilemedi. Aracın

arka sağ ve sol stop lambaları yok, arka tampon yok, araç sağ ve sol dikiz aynaları yok, aracın dört kapısı yok,

aracın bagaj kapısı yok, stepne lastiği yok, aracın ön sol ve şoför koltuğu yok, motor kaputu yok, ön tampon

yok, sağ ve sol farlar komple yok,araç içinde deformeler mevcut, motor beyni yok, akü yok, aracın dört

lastiğinin de % 50 kullanılabilir durumda olduğu, kaportasının muhtelif yerlerinde çizikler olduğu tespit edilmiştir.

Not: Araç Serçeler mah. Mollafeyat mah. no 12 Bismil/ Diyarbakır adresinde bulunmaktadır. Detaylı bilgi ekte yer alan bilirkişi raporunda mevcuttur.

Not : Araç eksik parçalı araç olup ;

Eksik parçalı araçların tescili yapılırken Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 23/05/2015 tarihli ve 82084579/1722/10471 sayılı gereğince ; Karayolları Trafik Kanunu Yönetmeliği ve Araç İmal , Tadil ve Montaj Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre satışı yapılacak aracın trafiğe çıkacak hale getirme yükümlülüğünün , ihale alıcısına ait olduğu satışı yapılacak olan araç ile ilgili olarak satıştan sonra müdürlüğümüzce düzenlenecek tescil belgesinde ; Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 23/05/2015 tarihli ve 82084579/1722/10471 sayılı genelgesi gereği aracın eksik bulunan parçaları belirtilmek sureti ile söz konusu eksik parçaların yasal yoldan temin edilmesi ve bunların yasal yollardan elde edildiğinin belgelendirilmesi halinde tescil ve muayene işlemi yapılması , eksik parçaların yasal yoldan temin edilmesi hususuyla ilan olunur.



İlana gitmek için tıklayınız