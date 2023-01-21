2013 model BMW marka otomobil icradan satılığa çıkarıldı

Sakarya 3. İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan 2013 model BMW marka araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 300.000 TL muhammen bedel belirlendi.

İlan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 14.03.2023 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:



34KR0908 Plakalı , 2013 Model , BMW Marka , 88338672 Motor No'lu , WBA5C3102ED043541 Şasi No'lu , Rengi Siyah , Anahtar ve ruhsatı yok. Kapılar Kilitli. Gizli ayıpları bilinmeyen araç.





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