2012 model FIAT marka araç icradan satılığa çıkarıldı

Şereflikoçhisar İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan 2012 model FIAT marka araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 135.000 TL muhammen bedel belirlendi.

İlan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 08.03.2023 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

34 JP 4093 Plakalı, 2012 Model, FIAT Marka, F1AE0481D1710130 Motor No'lu, ZFA25000002314480 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Manuel, Rengi Beyaz, Arka Tamponda çizikler mevcut, tavanda paslanmalar mevcut, motorda yağ kaçakları mevcut, iç aksam kötü durumda, lastikler kötü durumda, stepne yok, ANAHTAR VAR, RUHSAT YOK





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