2017 model Jeep marka araç icradan satılığa çıkarıldı

Adana Genel İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan 2017 model Jeep marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 562.500 TL muhammen bedel belirlendi.

İlan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 23.02.2023 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

01FK515 Plakalı , 2007 Model , JEEP Marka , 64298040178945 Motor No'lu , 1J8HCE8M16Y155643 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Siyah , 01 FK 515 plakalı araç üzerinde bilirkişi tespiti yapılmış olup tespit edilen hususlar aşağıda belirtilmiştir;

YAPILAN TESPİT VE DEĞERLENDİRME;

Tespit adresine gidildiğinde aracın otoparkta olduğu, plakalarının araç üzerinde bulunduğu,Ön tampon ve arka tampon kısmen hasarlı, Sag ön kapıda 2 cm büyüklüğünde göçük,Aracın karoser aksamlarında kılcal çizikler, Motor aksamında bulunan tüm mekanik parçalar saglam, Konfor aksamında bulunan direksiyon, koltuklar, gögüs, gögüs üzerinde bulunan hava yönlendiricileri, emniyet kemerleri, taban ve tavan halısının temiz kullanılır durumda olduğu, aracın kontak anahtarının olmaması sebebiyle aracın çalıştırılamadığı, Kapılarının açık ve karaser aksamlarının temiz 4 lastiğinin yeni olduğu görülmüştür.KAROSER AKSAM İNCELEMESİ; Aracın ön ve arka tamponunun anarılıp boyanması malyeti 2.500 TL dır. MOTOR ?ŞANZIMAN VE ELEKTRİK SİSTEM İNCELEMESİ;Aracın motor, şanzıman, ve şase aksamlarının saglam ve eksiksiz olduğu görülmüştür.Şase numarasının dosya ekinde bulunan evraktaki şase numarası ile araç üzerindeki şase numarasının örtüştüğü, GENEL DURUM DEĞERLENDİİRİLMESİ 01 FK 515 plaka numaralı JEEP MARKA G CHEROKEE 3.0 CRDI LTD TİPİ aracın anahtarının almaması sebebiyle çalışır ve yürür durumda olduğunu kontrol edilemediği, araç üzerinde bulunan donanımlarının tam olduğu, konfor aksamlarında kısmi deformasyonlar görülsede aracın orijinal yapısının korunduğu, 4 adet lastiğinin kullanılabilir düzeyde olduğu, aracın elektronik kontrol ünitelerinden motor, şanzıman, aırbag, elektrik ve elektronik devrelerinde her hangibir eksikliğinin bulunmadığı, tespit edilmiştir.

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