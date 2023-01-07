Motorlu Taşıtlar Vergisi zammı ne kadar? | 2023 MTV ÖDEME HESAPLAMA TABLOSU | Ocak-Temmuz 2023 MTV ne kadar, kaç TL oldu?

Yılın son gününde motorlu taşıtlar vergisinde 2023 yılında ödenecek rakamlar da belli oldu. Yeni yılda geçerli olacak MTV tutarları ise birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, 2023 MTV ödemesi ne kadar oldu? İşte tüm detaylar...