Motorlu Taşıtlar Vergisi zammı ne kadar? | 2023 MTV ÖDEME HESAPLAMA TABLOSU | Ocak-Temmuz 2023 MTV ne kadar, kaç TL oldu?

Yılın son gününde motorlu taşıtlar vergisinde 2023 yılında ödenecek rakamlar da belli oldu. Yeni yılda geçerli olacak MTV tutarları ise birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, 2023 MTV ödemesi ne kadar oldu? İşte tüm detaylar...
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NEDİR?
Motorlu taşıtlar vergisi, Karayolları Trafik Kanunu'na göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları; Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne kayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve helikopterler, liman veya belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş olan motorlu deniz taşıtlarının tabi olduğu vergilendirmedir.
2023'TE NE KADAR MTV ÖDENECEK?
MOTOR SİLİNDİR HACMİ 1-3 YAŞ
1300 CC 2120 TL
1301-1600 CC 4066 TL
1601-1800 CC 7078 TL
1801-2000 CC 11311 TL