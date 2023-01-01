2016 model Renault marka araç mahkemeden satılığa çıkarıldı | İcradan satılık otomobiller

Denizli 1. İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan 2016 model Renault marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 150.000 TL muhammen bedel belirlendi.

İlan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 06.02.2023 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

34RE8116 Plakalı , 2016 Model , RENAULT Marka , SR Tipli , K9KC612D359174 Motor No'lu , VF14SRCL455845305 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Kasa Tipi Sedan , Çekiş Tipi Önden çekiş , Motor Gücü 66HP , Motor Hacmi 1461cm3 , Rengi Beyaz , Yapılan incelemeler sonucunda aracın;

- Aracın kontak yok, - Araç ruhsatı yok,- Mevcut imkanlar ile aracın motor numarası okunamamıştır, - Sol ön çamurluk boyalı,- Bagaj kapağı boyalı,- Motor kaputu boyalı,

- Stepne jantı yok, bagajda stepne yuvasında sadece lastik var,- Aracın aküsü bitik olduğundan km okunamadı, - Sağ marşbiyel hasarlı,- Sol ön kapıda göçükler var- Araç plakaları yok,- Muhtelif parçalarda çizikler mevcuttur.

Aracın Sigorta ve Bilgi ve Gözetim Merkezinde yapılan hasar sorgulamasında kayıtlara geçmiş hasar kaydı tespit edilmemiştir. Araç incelemesi aracın bulunduğu saha koşullarında yapıldığından dolayı, araçların altları incelenememekte, araçların dış temizliği yapılmadığından ve uzun süre yattıklarından dolayı boya kontrollerinde zaman zaman detaylı inceleme yapılamamaktadır.

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