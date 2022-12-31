2015 model Volkswagen 3 CC tipli araç icradan satılığa çıkarıldı

Elazığ İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan 2015 Model Volkswagen 3 CC tipli marka araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 540.000 TL muhammen bedel belirlendi.

İlan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 31.01.2023 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

23FT741 Plakalı , 2015 Model , VOLKSWAGEN Marka , 3CC Tipli , CZD360364 Motor No'lu , WVWZZZ3CZGE508948 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Motor Gücü 110HP, Motor Hacmi 1395cm3 , Rengi Beyaz , 04/07/2022 tarihli bilirkişi raporuna gvre Aracın kapılarının kilitli olması nedeniyle içine girilemediği,

Aracın anahtarının olmadığı ve bu nedenden ötürü kilometre bilgisine ulaşılamadığı,

Gülmez Yediemin Otoparkı bürosunda ruhtasının bulunmadığı,

Aracın ön camında çatlakların olduğu,

İç döşemelerinin iyi durumda (aracın dışından bakılarak) olduğu,

Aracın ön ve arka plastik tamponlarında çiziklerin olduğu,

Aracın sağ ön çamurluğunda küçük bir göçüğün olduğu,

Lastiklerinin orta durumda olduğu gözlemlenmiştir.

SBM (Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi) kayıtlarında yapılan sorgulamada 23 FT 741 plakalı aracın her 18/12/2017 tarihli 1 adet hasar kaydı mevcuttur.





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