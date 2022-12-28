2012 model Volkswagen marka Passat marka araç icradan satılığa çıkarıldı

Amasya İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan 2012 model Volkswagen marka Passat 1.6 marka araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 450.000 TL muhammen bedel belirlendi.

İlan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 09.02.2023 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:



05ET555 Plakalı , 2012 Model , VOLKSWAGEN Marka , CAYB86947 Motor No'lu , WVWZZZ3CZCP040377 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Rengi Siyah , VOLKSWAGEN PASSAT 1.6 TDI COMFORTLİNE, siyah renkli, otomobil, yakıt tipi dizel, km:137608 (05.01.2021 tarihli sorgulamada).Keşif tarihi itibariyle yapılan herhangi bir alet olmaksızın vasıtanın gözlem ile yapılan incelemesinde: aracın her iki plakası mevcut, 4 lastik iyi durumda, çelik jantlı, sağ arka kapı ve sağ ön çamurlukta sürtme izleri mevcut, arka tamponda sürtme izleri mevcut, siyah deri koltuklu, sunroof mevcut, stop lambaları, farlar sağlam, camlar, aynalar sağlam, anahtar mevcut değil, aracın kapıları kilitli, araç kapıları açılamadığı için araç içi kontrol edilemedi, ruhsat mevcut değil, sis farları mevcut, araç genel olarak iyi durumda, Gizli kusurları bilinmemektedir.



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