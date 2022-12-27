Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Otomobil
    • 27.12.2022 07:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.12.2022 07:52
    ABONE OL

    2022 model Volkswagen Transporter 2.0 TDI tipli araç icradan satılığa çıkarıldı

    Otomobil almak isteyenler son dönemde icradan satılık araç ilanlarına ilgi göstermeye başladı. İcradan satılığa çıkarılan araç ilanlarının yer aldığı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, 2022 model Volkswagen Transporter 2.0 TDI tipli araç fiyatıyla dikkat çekti.

    İkinci elde kaçırılmayacak fırsat!

    İzmir 3. İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan 2022 model Volkswagen Transporter 2.0 TDI tipli marka araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 400.000 TL muhammen bedel belirlendi.

    İlan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 28.02.2023 olarak duyuruldu.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

    35EK019 Plakalı , 2022 Model , VOLKSWAGEN Marka , DNA150784 Motor No'lu , WV1ZZZ7HZNH067064 Şasi No'lu , Rengi Beyaz ,satışa konu araç, 2022 model , VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2.0 TDİ, Beyaz renk dizel , Manuel, 1968 cc silindir hacmi , şase no WV1ZZZ7HZNH067064 , MOTORU yok, anahtar yok, ruhsat yok, aracın aküsü ve elektronik kontrol ünitesi (ECU), gösterge paneli olmadığı için kilometresi okunamadı, Aracın aküsü , motor elektronik kontrol ünitesi(ECO, Beyni )sökülmüş yok, aküsü yok, sigorta tablası ve elelktrik tesisatı tahrip edilmiş, aracın motoru komple yok, motor alt traversi yok, vites kutusu şansızaman , sağ ve sol akskları yok, motor ön kısmında bulunan radyatörleri , fanları , ön paneli yok, ön şase demiri yok , Aracın üzerinde muhtelif ç iziklerin , çürüklerin olduğu başkada bir hasarının olmadğı anlaşıldı. Aracın gösterge paneli sökülmüşkaloriför kumanda düğmeleri sökülmüş, far açma kapama düğmesi sökülmüş, direksiyon komple sökülmüş, torpido kısmı komple sökülmüş, koltukları döşemesi komple sökülmüş, gaz pedalı sökülmüş, hava yastıkları sökülmüş



    İlana gitmek için tıklayınız

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Havuzlu Park
    Haberler Otomobil 2022 model Volkswagen Transporter 2.0 TDI tipli araç icradan satılığa çıkarıldı
        SON DAKİKA