2022 model Volkswagen Transporter 2.0 TDI tipli araç icradan satılığa çıkarıldı

İzmir 3. İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan 2022 model Volkswagen Transporter 2.0 TDI tipli marka araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 400.000 TL muhammen bedel belirlendi.

İlan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 28.02.2023 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:



35EK019 Plakalı , 2022 Model , VOLKSWAGEN Marka , DNA150784 Motor No'lu , WV1ZZZ7HZNH067064 Şasi No'lu , Rengi Beyaz ,satışa konu araç, 2022 model , VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2.0 TDİ, Beyaz renk dizel , Manuel, 1968 cc silindir hacmi , şase no WV1ZZZ7HZNH067064 , MOTORU yok, anahtar yok, ruhsat yok, aracın aküsü ve elektronik kontrol ünitesi (ECU), gösterge paneli olmadığı için kilometresi okunamadı, Aracın aküsü , motor elektronik kontrol ünitesi(ECO, Beyni )sökülmüş yok, aküsü yok, sigorta tablası ve elelktrik tesisatı tahrip edilmiş, aracın motoru komple yok, motor alt traversi yok, vites kutusu şansızaman , sağ ve sol akskları yok, motor ön kısmında bulunan radyatörleri , fanları , ön paneli yok, ön şase demiri yok , Aracın üzerinde muhtelif ç iziklerin , çürüklerin olduğu başkada bir hasarının olmadğı anlaşıldı. Aracın gösterge paneli sökülmüşkaloriför kumanda düğmeleri sökülmüş, far açma kapama düğmesi sökülmüş, direksiyon komple sökülmüş, torpido kısmı komple sökülmüş, koltukları döşemesi komple sökülmüş, gaz pedalı sökülmüş, hava yastıkları sökülmüş







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