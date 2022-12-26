2015 model Peugeot 301 Allure 1.6 HDI marka araç icradan satılığa çıkarıldı

Ankara 21. İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan 2015 model Peugeot 301 Allure 1.6 HDI marka araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 295.000 TL muhammen bedel belirlendi.

İlan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 12.01.2023 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:



06FR8823 Plakalı, 2015 Model, PEUGEOT Marka, 10JBFM0229453 Motor No'lu, VF3DD9HP0FJ728670 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Manuel, Rengi Gri, ARTIKOD Otoparkı Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:287 Etimesgut/Ankara tespitlerinde: Aracın anahtarının mevcut olduğu, akü enerjisi olmaması sebebiyle çalıştırılamamış olup, yürür vaziyette olup olmadığı kontrol edilememiştir. Araç ön kaput açma kolu çalışmadığından kaput açılamamış.



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