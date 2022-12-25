2012 model BMW marka araç icradan satılığa çıkarıldı | İcradan satılık otomobil



Ardahan İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan 2012 model BMW marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 725 bin TL muhammen bedel belirlendi.

İlan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda aracın satış tarihi 12.01.2023 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgilere yer verildi:

06EA470 Plakalı , 2012 Model , BMW Marka , 525 D X DRİVE Tipli , 76098293 Motor No'lu , WBAXA1108DDX25891 Şasi No'lu , Vites Tipi Otomatik , Motor Gücü 218HP , Motor Hacmi 1995cm3 , Rengi Siyah , otomobil cinsi araç satışa sunulmuştur. Aracın kaporta aksamında belirgin bir hasar yoktur. Tamponları, kapıları, camları sağlam olup araç kullanılabilir durumdadır. Arka stop lambaları ve sinyalizasyonlar, farlar sağlamdır. Koltuklar sağlam olup deri döşemedir. Taban ve tavan döşemeleri sağlam ve kullaılır durumdadır. . Aracın ön konsolu ve göstergeleri sağlamdır. İç dikiz aynası yerinden çıkmıştır. Aracın lastikleri yürür vaziyette olup araç kıymet takdir tarihinde aküden bir sebepten dolayı çalıştırılamamıştır. Aracın lastikleri %45 ömürdedir.

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