Son dakika... Volkswagen Passat Sedan için Türkiye macerası da aralık ayı itibarıyla sonlandı. İnternet arama motorlarında konya ilişkin detaylar araştırılıyor. Peki PASSAT SEDAN kalktı mı, neden kalktı? 2022 Volkswagen Passat Sedan üretimi durdu mu, neden? Volkswagen'in geleceği ID Aero nedir? İşte Volkswagen Passat fiyat LİSTESİ 2022 ve diğer detaylar...
VOLKSWAGEN PASSAT SEDAN KALKTI MI, ÜRETİMİ NEDEN DURDU?
Türkiye'de en çok tercih edilen araçlardan biri olan Volkswagen Passat Sedan satıştan kaldırıldı. Öncelikle kademeli olarak üretimi azaltılan araç, 2023 yılının gelmesiyle birlikte firmanın resmi internet sitesinden kaldırıldı.
VOLKSWAGEN PASSAT FİYAT LİSTESİ 2022
Volkswagen Passat fiyat listesi Markanın resmi kaynakları üzerinden aralık ayıyla birlikte güncellenen yeni liste şu şekilde;
👉Passat Variant 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Business 1.025.000 TL
👉Passat Variant 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elegance 1.250.100 TL
👉Passat Alltrack 2.0 TDI 200 PS SCR 4M DSG Alltrack 2.021.300 TL