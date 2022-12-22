2018 model AUDİ A3 marka araç icradan satılığa çıkarıldı

Bismil İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan 2018 Model AUDİ A3 marka dizel araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 310.000 TL muhammen bedel belirlendi.

İlan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 11.01.2023 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

08.02.2021 Tarihli Bilirkişi Rporuna Göre ;

Marka :AUDI

Tipi:A3 SEDAN 1,6 TDI 116 HP DESİGN

Plaka :34 LC 0057

YAKIT :Dizel

Model :2018

KULLANIM AMACI :Hususi

Cinsi :Otomobil

RENK: Siyah

Şase No: WAUZZZ8V7J1051201

KM :-----

K.Anahtarı: Yok

RUHSAT :Yok

34 LC 0057 plakalı aracın özellikleri yukarıda belirtildiği gibidir. Aracın kontak anahtarı olmadığından aracın mekanik ve yürüyen aksamı kontrol edilemedi. Araç üzerinde incelemeler sonucunda; Aracın motor kaputunda çizikler mevcut, araç lastikleri %50 kullanılabilir durumda olduğu, aracın kaportasının muhtelif yerlerinde çizikler olduğu tespit edilmiştir. Yukarıdaki bilgiler ile yapılan araç incelemesinde ve yapılan piyasa araştırması neticesinde, icra konusu olan 34 LC 0057 plakalı aracın mevcut durumu da göz önünde bulundurularak yapılan piyasa araştırmasına göre bu model ve özellikteki bir aracın piyasa değerinin 310.000,00 TL ( Uç Yüz On Bin Türk Lirası) olabileceği kanaati hasıl olmuştur.





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