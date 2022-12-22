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    • Otomobil
    • 22.12.2022 11:45
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    • 22.12.2022 11:45
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    2018 model AUDİ A3 marka araç icradan satılığa çıkarıldı

    Otomobil almak isteyenler son dönemde icradan satılık araç ilanlarına ilgi göstermeye başladı. İcradan satılığa çıkarılan araç ilanlarının yer aldığı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, 2018 model AUDİ A3 marka araç fiyatıyla dikkat çekti.

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    Bismil İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan 2018 Model AUDİ A3 marka dizel araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 310.000 TL muhammen bedel belirlendi.

    İlan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 11.01.2023 olarak duyuruldu.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

    08.02.2021 Tarihli Bilirkişi Rporuna Göre ;
    Marka :AUDI
    Tipi:A3 SEDAN 1,6 TDI 116 HP DESİGN
    Plaka :34 LC 0057
    YAKIT :Dizel
    Model :2018
    KULLANIM AMACI :Hususi
    Cinsi :Otomobil
    RENK: Siyah
    Şase No: WAUZZZ8V7J1051201
    KM :-----
    K.Anahtarı: Yok
    RUHSAT :Yok
    34 LC 0057 plakalı aracın özellikleri yukarıda belirtildiği gibidir. Aracın kontak anahtarı olmadığından aracın mekanik ve yürüyen aksamı kontrol edilemedi. Araç üzerinde incelemeler sonucunda; Aracın motor kaputunda çizikler mevcut, araç lastikleri %50 kullanılabilir durumda olduğu, aracın kaportasının muhtelif yerlerinde çizikler olduğu tespit edilmiştir. Yukarıdaki bilgiler ile yapılan araç incelemesinde ve yapılan piyasa araştırması neticesinde, icra konusu olan 34 LC 0057 plakalı aracın mevcut durumu da göz önünde bulundurularak yapılan piyasa araştırmasına göre bu model ve özellikteki bir aracın piyasa değerinin 310.000,00 TL ( Uç Yüz On Bin Türk Lirası) olabileceği kanaati hasıl olmuştur.



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    Haberler Otomobil 2018 model AUDİ A3 marka araç icradan satılığa çıkarıldı
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