2020 model Peugeot 508 marka araç icradan satılığa çıkarıldı

Kocaeli İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan 2020 model Peugeot 508 marka araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 790.000 TL muhammen bedel belirlendi.

İlan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 25.01.2023 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

41AHY574 Plakalı , 2020 Model , PEUGEOT Marka , 508 Tipli , 10FKBL2703607 Motor No'lu , VR3F35GFTLY044367 Şasi No'lu , Rengi Gri , Satışa konu araç Tayfur Otopark Hizmetleri Sanayi Mah. Kuğu Sok. No: İzmit / Kocaeli adresindedir. Aracın anahtarı ve ruhsatı yoktur. Aracın arka tampon ve stop lambaları komple iç döşemesi(tavan ,zemin kapılar ,bagaj) arka koltuklar,sag ön koltuk ön konsol komple göğüs, ön tampon, panjur, farlar,sökülmüş ve yerinde yoktur. Lastiklerin yiv oranı yaklaşık %50 yıpranmışdır. Aracın ön kaput açık olup motor ,şanzuman ve ekipmanlar görüntülenmiştir .Araç çalıştırılamamış, yürüyen aksamı kontrol edilememiştir. Lastikleri %50 oranında aşınmıştır. Araç iç donanımı söküktür. Tavan ,zemin kapılar ,bagaj döşemeleri sökülmüş arka koltuklar,sag ön koltuk yerinde yoktur. ön konsol ve komple göğüs sökülmüş yerinde yoktur. Söz konusu eksik parçaların yasal yoldan temin edildiğibelgelenmediği taktirde tescil işlemi yapılmayarak ilgili hakkında gereğinin taktir ve ifası içinCumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması hususununTescil kuruluşuna yazılan yazıyaderç edileceği alakadarların bilgisine rica olunur.





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