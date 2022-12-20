Okçu ödüle doymadı: VIP tasarıma ABD ve Avrupa’dan dört ödül

TÜRKİYE'NİN TASARIM KONUSUNDAKİ İDDİASINI DÜNYAYA GÖSTERDİK

İlk olarak Mercedes-Benz V-Class'ta kullandıkları ve Archer adını verdikleri özel tasarım serisi ile dünyanın önde gelen tasarım ödüllerinin sahibi olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Okçu Design CEO'su Savni Okçu, "Dünyanın farklı ülkelerinden seçilen ve her biri, alanlarında isim yapmış tasarım uzmanlarından oluşan bağımsız jüri üyeleri tarafından bu ödüllere layık görülmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Tasarım dünyası için büyük anlam ifade eden böylesine önemli ödülleri ülkemize getirmenin gururunu yaşıyoruz. Uzun yıllar edindiğimiz bilgi birikimi ve tecrübe ile, otomotivden mimariye, tasarımdan teknolojiye dünyanın önde gelen markalarını geride bırakarak Türkiye'nin tasarım konusunda da iddialı olabileceğini tüm dünyaya gösterdiğimize inanıyoruz." dedi.