2012 model Mercedes-Benz E250 CDI araç mahkemeden satılığa çıkarıldı | İcradan satılık otomobil

Ankara Batı İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan 2012 model Mercedes-Benz E250 CDI araç fiyatıyla dikkat çekti. Araç için 1.200.000 TL muhammen bedel belirlendi.

İlan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 10.01.2023 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

65 NY 888 Plakalı , 2012 Model , MERCEDES-BENZ Marka , E250CDI Tipli , 65192430751120 Motor No'lu , WDD2120031A512714 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Çekiş Tipi Önden çekiş , Motor Gücü 150HP , Motor Hacmi 2143 cm3 , Rengi Beyaz , Araç ruhsatının ve anahtarının mevcut olmadığı,plakalarının üzerinde takılı olduğu,aracın mevcut hali ile gözle yapılan dış kontrollerde araç ön ve arka farları yerinde sağlam olduğu, araçta cam tavan olduğu, aracın muhtelif yerlerinde mini çizik ve taş izlerinin olduğu tespit edilmiştir.İç kontrollerde Araç koltuklarının deri döşeme olduğu, araç km, devir saat göstergesi, hararet ve yakıt deposu gösterge grubu fiziken sağlam durumda olduğu, direksiyon sağlam vaziyette olduğu. emniyet kemerleri yerinde olup sağlam vaziyette olduğu, teybin yerinde olduğu görülmüş, araç çalıştırılamadığından radyo, teyp, klima gibi aksamlarının çalışıp çalışmadığının tespiti yapılamamıştır. Motor havuzunda gözle yapılan dış kontrollerinde motorun vites kutusunun ve bunlara bağlı parçaları gözle görülebildiği kadar eksiksiz olduğu tespit edilmiştir.17" çelik jant üzerine takılı 4 adet 245/45/R17 ölçülerine sahip 40/12 üretim kötü görünüme sahip lastiklerin olduğu tespit edilmiştir.

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