Mutlu Karaman: TOGG’un fiyatı erişilebilir olmalı

Galericilikle başladığı otomotiv sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren Mutlu Karaman, Türkiye'nin yollara çıkmak için gün sayan yerli otomobili TOGG hakkında açıklamalarda bulundu. Sektörü en iyi bilen iş insanları arasında gösterilen Karaman, "Türkiye, yıllardır böyle bir hamle yapmayı arzuluyordu. Gerek altyapı, gerek nitelikli iş gücü, gerekse de hükümet iradesi ve desteği mevcuttu. Dünyada güç dengelerinin değiştiği bir dönemde, tam da doğru zamanda bir hamle yapıldı" diye konuştu.

TOGG EKONOMİMİZE KATKI SAĞLAYACAK

Lansmanı yapılan otomobilleri çok başarılı bulduğunu belirten Karaman, otomobillerin başarıya ulaşacağına emin: "Tanıtılan otomobiller, görünümü, teknolojisi, sürüş yetenekleri ile çağın gereklerini fazlasıyla karşılayacak düzeyde, hatta daha da ilerisindeler. Birkaç yıl içerisinde hem ülke genelinde de dünyada adından söz ettirecektir."

Türkiye'nin böyle bir atılama ihtiyacı olduğunu belirten başarılı iş insanı, sözlerini şöyle sürdürdü: "TOGG, Türkiye'nin ve Türk halkının beklediği bir projeydi. Bu sebeple atılan tüm adımları doğru ve yerinde buluyorum. Projeyi ülkemize ve ekonomimize katkı sağlayacak, büyütecek bir proje olarak görüyorum."

HERKES BU OTOMOBİLDEN GURUR DUYACAK

Mutlu Karaman, TOGG'u sadece bir otomobil markası olarak görmediğini de sözlerine ekledi: "TOGG bir otomobil markasından daha fazlası olacak. Aynı zamanda ülkemizi hem tanıtacak hem de ülkemiz hakkında diğer ülkeler tarafından yaratılan yanlış algıları düzeltecek. Bu sebeple üstüne basa basa söyleyebilirim ki seri üretime geçildiği zaman her Türk'ün gurur duyacağı bir marka olacak. Bu noktada tek beklentim TOGG'un halkın ulaşabileceği bir fiyat politikası ile satışa sunulması. Çünkü halkımız çok bekledi. Bu keyfi sürmeden mahrum bırakılmamalı."

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