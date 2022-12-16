2012 Model BMW Marka, 3.20 d marka araç icradan satılığa çıkarıldı

İstanbul Anadolu 10. İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan 2012 Model BMW Marka, 3.20 d marka araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 595.000 TL muhammen bedel belirlendi.

İlan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 10.01.2023 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

34GAA74 Plakalı , 2012 Model , BMW Marka , 3.20 d 81958338 Motor No'lu , WBA3D3108DF249020 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Kasa Tipi Sedan , Rengi Siyah , aracın kaporta ve boya aksamında gözle görülür bir hasar olmadığı, kullanımdan dolayı muhtelif çiziklerin olduğu, motor kaputunun açılamadığı, motor ve mekanik aksamında bir eksik olup olmadığının tespit edilemediği, aracın anahtarı olmadığından kapılarının açılamadığı, iç aksamında eksik olup olmadığının tespitinin yapılamadığı, torpito ve döşemelerinde eksik olmadığı, kullanımdan dolayı kirlenmelerin ve yıpranmalarının olduğu, aracın km bilgisine ulaşamadığı, anahtar olmadığından fonksiyonların faal olup olmadığı incenemediği, lastiklerin %40 oranında diş kalınlığına sahip olup karayolları standartlarında olmadığı görülmüştür.





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