2021 model Volkswagen Caddy marka araç icradan satılığa çıkarıldı

Manisa 2.İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan 2021 model Volkswagen Cady marka araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 430.000 TL muhammen bedel belirlendi.

İlan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 09.01.2023 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

45 AHN 712 Plaka sayılı VOLKSWAGEN CADDY marka araç, 2021 model WV1ZZZSKZNX009687 şasi numaralı, DTR679986 motor numaralı ( araç takyidat bilgisinden ) dizel yakıtlı, manuel vitesli, beyaz renkli, aracın kontak anahtarı var, ruhsatı yok, kilometresi 20.037, araç şasi numarasının trafik araç özet bilgisinde yer alan şasi numarasıyla aynıdır. Motor numarası aracın alt kısmında olduğu için tespit edilememiştir. Aracın muhtelif yerlerinde çizikler mevcut, ön tarafta koltuk mevcut arka kısmında koltuk mevcut değil, koltuk ve döşemeler iyi durumda, genel olarak tekerlek lastiklerinin orta seviyede olduğu ve aracın çalışır durumda olduğu görülmüştür. Araç şasi numarası ile 25.10.2022 tarihinde yapılan hasar sorgulamasında söz konusu araçta herhangi bir hasar kaydına rastlanılmamıştır. Özellikleri yazılı araç bir borç nedeniyle açık arttırma suretiyle satılacaktır.





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