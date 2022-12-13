2017 model BMW 520d Xdrive marka araç icradan satılığa çıkarıldı

Kayseri Banka Alacakları İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan 2017 model BMW 520d Xdrive marka araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 900.000 TL muhammen bedel belirlendi.

İlan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 24.01.2023 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

34AET001 Plakalı , 2017 Model , BMW Marka , 520D XDRİVE Tipli , 50445066 Motor No'lu , WBAJC5106JG859896 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz , Satışı talep edilen ve borçlu adına kayıtlı olan 34 AET 001 plakalı aracın anahtar ve ruhsatının mevcut olmadığı; plakaların sökülerek araç içerisine konulduğu tespit edilmiştir. Aracın parçalarının sökük olması ve anahtarının olmaması nedeniyle motor durumu kontrol edilememiştir. Aracın 4 kapısı, bagaj kapısı, dikiz aynaları, aküsü, göğüs, gösterge, direksiyon, vites kolu dikiz aynası, koltuklar, beyin, farlar, arka sinyal ve stop lambaları, şaft tüneli, orto konsol , teyp, ön tampon ve ön ızgara sökük durumdadır. Aracın boya ve kaportası iyi durumdadır. Sunroof vardır. Lastiklerin yanak durum ve diş kalınlıkları iyi haldedir. Lastiklerin havası tamdır.



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