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    • Otomobil
    • 12.12.2022 08:14
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    • 12.12.2022 08:14
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    2013 model Hyundai İ30 1.6 Crdi marka araç icradan satılığa çıkarıldı

    Otomobil almak isteyenler son dönemde icradan satılık araç ilanlarına ilgi göstermeye başladı. İcradan satılığa çıkarılan araç ilanlarının yer aldığı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, 2013 model Hyundai İ30 1.6 Crdi marka araç fiyatıyla dikkat çekti.

    İkinci elde otomobil alacaklar dikkat! İlan yayında

    Bartın İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan 2013 model Hyundai İ30 1.6 Crdi marka araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 416.000 TL muhammen bedel belirlendi.

    İlan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 31.01.2023 olarak duyuruldu.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

    06AP2772 Plakalı , 2013 Model , HYUNDAI Marka , D4FBDZ480887 Motor No'lu , TMAD351UBDJ093781 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz , Araç Hyundai İ301.6 Crdi marka, 2013 modeldir. Aracın aküsü boş durumda olduğundan çalıştırılamamıştır. Kontak anahtarı mevcuttur. Ruhsatı mevcut değildir. Ön tamponunda kırıklar ve çatlaklar vardır. Ön sol lastiğin havası yoktur, lastik inik durumdadır. Ön sol kapıda küçük bir göçük ve kapı kenarında paslanma vardır. Arka sol kapısında lüçük ezik, arka sol çamurluğunda ezikler mevcuttur. Bagaj kapağının sağ alt kısmında paslanmalar meydana gelmiştir. Arka tamponunun delinerek kırıldığı ve hasar aldığı tespit edilmiştir. Araç çalıştırılamadığı için kmsi tespit edilememiştir.


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    Haberler Otomobil 2013 model Hyundai İ30 1.6 Crdi marka araç icradan satılığa çıkarıldı
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