2016 model Audi RS 6 Avant Performance 445 (605 PS) icradan satılığa çıkarıldı

İstanbul 3. İflas Dairesi tarafından satışa çıkarılan 2016 model Audi RS 6 Avant Performance 445 (605 PS) marka araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 700.000 TL muhammen bedel belirlendi.

İlan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 14.12.2022 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

34AT2004 Plakalı, RS 6 Avant Performance, 445 (605 PS) KW 445 2016 Model , AUDI Marka , CWU010723 Motor No'lu , WUAZZZ4G0HN900889 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Rengi Siyah , Araç genel görünümü kaza nedeniyle hasarlı değildir ancak araç içi ve dışı çok miktarda parça mevcut değil veya tahrip edilmiş. Lastik ve jantlar araç üzerinde yoktur. Standart lastikler kullanış amacına göre 275/35, 285/30 ve 20, 21 inç janttır. Araçta görsel olarak kaporta ve boya hatalı görülmemektedir. Aracın kapıları yoktur. Aracın ön ve arka koltukları yoktur. Motor ve aplikasyon araç üzerindedir. Sol-sağ yan aynalar mevcut değildir. Ön kolsol ve panel hasarlıdır. Teyp, digital ekran, direksiyon, vites topuzu yoktur. Ön sol-sağ farlar mevcut değildir. Sis lambaları mevcut değildir. Ön ve arka tamponlar yoktur. Arka stop lambaları yoktur.



İlana gitmek için tıklayınız