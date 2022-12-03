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    • Otomobil
    • 03.12.2022 10:55
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    • 03.12.2022 10:55
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    2015 model Renault Clio marka araç icradan satılığa çıkarıldı

    Otomobil almak isteyenler son dönemde icradan satılık araç ilanlarına ilgi göstermeye başladı. İcradan satılığa çıkarılan araç ilanlarının yer aldığı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, 2015 model Renault Clio marka araç fiyatıyla dikkat çekti.

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    Ordu İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan 2015 model Renault Clio marka araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 325.000 TL muhammen bedel belirlendi.

    İlan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 31.01.2023 olarak duyuruldu.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

    52 FB 320 plakalı Renault marka Clio , 2015 model, siyah (yıldız) renkli, dizel yakıtlı, manuel vitesli bilirkişi rapor tarihi olarak 57.826 km de, sürücü dahil 5 koltuklu, K9KC612R389890 motor nolu, VF15R040H54423745 şasi nolu, aracın anahtarının mevcut olduğu ancak ruhsatının mevcut olmadığı, sağlam ve hasarsız görünümlü olduğu, lastikleri orta aşınmış olduğu dosyamızdaki bilirkişi raporunda belirtilmiştir.


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    Haberler Otomobil 2015 model Renault Clio marka araç icradan satılığa çıkarıldı
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