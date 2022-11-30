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    • Otomobil
    • 30.11.2022 09:33
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    • 30.11.2022 09:48
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    Alman BMW'den 'Gemlik' paylaşımı! Togg'u mu kıskandılar

    Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un Gemlik Kampüsü 29 Ekim'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Geçtiğimiz ay banttan inen Togg büyük ilgi görürken Alman otomobil devi BMW'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. BMW Gemlik rengini anımsatan ve TOGG’a benzemesiyle dikkat çeken modelini Gemlik sahilinde fotoğraf çekerek kurumsal sosyal medya hesabında yayınladı. Sosyal medyada yorumlar gecikmedi.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Alman kıskandı

    Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü 29 Ekim'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı.

    BAŞKAN ERDOĞAN TOGG'U BANTTAN İNDİRDİ
    Togg'un İlk aracını Başkan Recep Tayyip Erdoğan kullanırken, Togg çalışanları ve katılımcılar büyük coşku yaşadı.

    Togg'u üretim bandından alan Erdoğan, Anadolu kırmızı renkli araçla törenin yapıldığı salona giriş yaparak aracı banttan indirmiş oldu.

    BMW'DEN GEMLİK PAYLAŞIMI: TOGG'A NİSPET Mİ?
    Geçtiğimiz ay banttan inen Togg büyük ilgi görürken Alman otomobil devi BMW'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

    BMW, Türkiye'nin yerli ve milli olan otomobili Togg'un Gemlik rengini anımsatan ve TOGG'a benzemesiyle dikkat çeken modelini Gemlik sahilinde fotoğraf çekerek kurumsal sosyal medya hesabında yayınladı.

    BURSA PLAKASI KULLANILDI
    BMW, Gemlik rengini anımsatan yeni model aracını Almanya kurumsal sayfasında paylaştı. 16 plakanın kullanıldığı ve Gemlik sahilinde fotoğraflanan araç, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili olan TOGG'a benzerliğiyle dikkat çekti.

    Paylaşıma takipçiler tarafından yapılan yorumlarda TOGG'a nispet yapıldığı ve Gemlik'te yapılan çekimlere vurgu yapıldı.

        TOGG'UN RENKLERİ
        Togg, Türkiye'nin büyüleyici güzelliklerinden ilham alarak tasarlanan otomobilin dış renklerine "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini verdi.

        Togg, kampüsünün de yer aldığı Gemlik'in zeytin ağaçlarının gölgesindeki mavi sularını, Anadolu topraklarındaki cana yakınlık ve tutkuyu yansıtan kırmızıyı, Oltu taşının göz alıcı siyahlığını, parlak dokusunu, sağlam yapısını, Kula'nın doğal yapısı, kayaçları ve vadileriyle yerkürenin milyonlarca yıllık geçmişini bugüne taşıyan gri ihtişamını, Kapadokya'nın olağanüstü güzellikteki doğa harikası peri bacalarının toprak ve kum bejini, Pamukkale travertenlerinin göz kamaştıran beyazlığını, C-SUV'un dış renklerinde buluşturdu.

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