Alman BMW'den 'Gemlik' paylaşımı! Togg'u mu kıskandılar

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü 29 Ekim'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı.
BAŞKAN ERDOĞAN TOGG'U BANTTAN İNDİRDİ
Togg'un İlk aracını Başkan Recep Tayyip Erdoğan kullanırken, Togg çalışanları ve katılımcılar büyük coşku yaşadı.
Togg'u üretim bandından alan Erdoğan, Anadolu kırmızı renkli araçla törenin yapıldığı salona giriş yaparak aracı banttan indirmiş oldu.
BMW'DEN GEMLİK PAYLAŞIMI: TOGG'A NİSPET Mİ?
Geçtiğimiz ay banttan inen Togg büyük ilgi görürken Alman otomobil devi BMW'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.
BMW, Türkiye'nin yerli ve milli olan otomobili Togg'un Gemlik rengini anımsatan ve TOGG'a benzemesiyle dikkat çeken modelini Gemlik sahilinde fotoğraf çekerek kurumsal sosyal medya hesabında yayınladı.
BURSA PLAKASI KULLANILDI
BMW, Gemlik rengini anımsatan yeni model aracını Almanya kurumsal sayfasında paylaştı. 16 plakanın kullanıldığı ve Gemlik sahilinde fotoğraflanan araç, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili olan TOGG'a benzerliğiyle dikkat çekti.
Paylaşıma takipçiler tarafından yapılan yorumlarda TOGG'a nispet yapıldığı ve Gemlik'te yapılan çekimlere vurgu yapıldı.