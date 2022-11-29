Söke İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan Fiat Tofaş Linea Pop 1.3 Multijet marka araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 219.000 TL muhammen bedel belirlendi.

İlan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 17.01.2023 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

34BVZ676 Plakalı , 2015 Model , FIAT Marka , 323 Tipli , TOFAŞ - LİNEA POP 1.3 MULTIJET 95199B10005741470 Motor No'lu NM432300006A47551 Şasi No'lu , Motor Gücü 70HP , Motor Hacmi 1248cm3 , Rengi Beyaz , Düz vites, 247314 km, Araç lastikleri iyi durumdadır. Yakın gelecekte değiştirilmesi gerekecektir. Ön tamponun sağında ve solunda sürtünme izi vardır. Arka sağ park lambası kırıktır. Arka tamponun sol altında kırık vardır. Araç sigorta kutusu kapağı açıktır. Kapak yerinde yoktur. Direksiyon simidinde çatlamalar başlamıştır. Araç koltuk döşemeleri deforme olmuştur. Şoför koltuğu döşemesi yırtıktır.Klima sistemi elemanları yerinde yoktur. Araç kaportasında kullanıma bağlı çizikler vardır.Araç SBM (Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi) Tramer kayıtlarında; aracın sekiz adet kazaya karıştığı görülmektedir. KZ1:18.06.2021 tarihinde çarpma,KZ2:06.12.2019 tarihinde çarpma 3040 TL. değerinde,KZ3:16.12.2018 tarihinde çarpma 3097 TL. değerinde,KZ4:02.10.2018 tarihinde çarpma 3574 TL. değerinde,KZ5:23.11.2017 tarihinde çarpma 1702 TL. değerinde,KZ6:16.05.2017 tarihinde çarpma 2476 TL. değerinde,KZ7:01.03.2017 tarihinde ERP (Ekspertiz raporuyla)çarpma 1782 TL. değerinde,KZ8:04.03.2016 tarihinde çarpma, kazalarına karıştığı görülmektedir.



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