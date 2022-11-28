Yerli otomobil TOGG kaporasız sipariş alacak! "100 dolar depozito alıp sipariş açıklayanlar gibi reklam peşinde değiliz"

ONLINE SİPARİŞ

Fiyatın ve donanımların şubatta belli olacağını araç satın almak isteyenlerin online ve Togg deneyim merkezlerinden siparişlerini verebileceğini ifade eden Karakaş, "İlk yıl 20 bin adet üreteceğiz. Ancak talep bundan daha çok. Şimdiden telefonla, maille araç almak isteyenler bize ulaşmaya çalışıyor. Biz bazı araç üreticilerinin yaptığı gibi 'Ya sen gel 100 dolar depozito bastır. Üç gün sonra araç gelecek' deyip, sonra şu kadar sipariş aldık şeklinde reklam yapmanın peşinde değiliz" dedi. Karakaş, bu sözleriyle Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil markası Tesla'yı kastetti. Cybertruck modeli için 100 dolar depozito alan Tesla, 1.5 milyon sipariş almıştı. Ayrıca Hummer ve Ford Lightning de benzer bir uygulama yapmıştı. Sabah'ta yer alan habere göre, Karakaş, şubatta siparişlerin bireysel kullanıcılar öncelikli olmak üzere alınacağını ve 2023 boyunca teslim edileceğini söyledi.