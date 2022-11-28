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    • Otomobil
    • 28.11.2022 10:08
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    • 28.11.2022 10:18
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    ÖTV matrah düzenlemesi sonrası fiyatlar düştü piyasada sıfır otomobil yok! Bayiler yılbaşı öncesi stok mu yapıyor?

    Son daika haberi! ÖTV matrahlarının düzenlenmesiyle bazı otomobil modellerde fiyatlar düştü. Sıfır otomobillerde oluşan indirimler sonrası bayilere akın eden vatandaşlar "otomobil yok" cevabıyla karşılaşıyor. Bazı bayilerin ise otomobilleri stokladığı ifade edilirken, yılbaşında otomobil fiyatlarında yeni zam beklentisi oluştuğu öğrenildi. Galerilerinin otoparklarında ise çok sayıda sıfır otomobil bulunduğu dikkat çekerken, bu araçların daha önce siparişi verilenler olduğu cevabı veriliyor.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Vatandaş bayilere akın etti: Otomobil yok

    Otomobillerde ÖTV matrahlarının düzenlenmesiyle bazı modellerde fiyatlar düştü.

    BAYİLER OTOMOBİLLLERİ STOKLUYOR MU?
    Sıfır otomobillerde oluşan indirimler sonrası vatandaşlar bayilere akın etti. Ancak bayilerde sıfır otomobil bulabilmek neredeyse imkansız. Bazı bayilerin ise otomobilleri stokladığı ifade edilirken, yılbaşında otomobil fiyatlarında yeni zam beklentisi oluştuğu öğrenildi.


    Otomobillerde ÖTV matrahlarının belirlenmesinde değişikliğe gidildi. Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren değişikliğe göre matrah alt limiti 120 bin liradan 184 bin liraya yükseltildi.

        BAYİLERDEN "OTOMOBİL YOK" CEVABI
        Bu değişiklik ile birlikte 595 bin TL ve altındaki araçların fiyatlarının düşmesiyle birlikte bu fırsatı kaçırmamayı düşünen vatandaşlar bayilerin yolunu tuttu. İndirime giren otomobil markalarının bulunduğu bayilerini gezen vatandaşlar bayilerden "otomobil yok" cevabı alıyor.

        Bayiler vatandaşlara Aralık ve Ocak ayı için gün verirken; vatandaşlar ise Aralık ayında otomobillere zam geleceği endişesini yaşıyor.

        Öte yandan bazı otomobil galerilerinin otoparklarında ise çok sayıda sıfır otomobil bulunduğu dikkat çekerken, bu araçların daha önce siparişi verilenler olduğu cevabı veriliyor.

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        Haberler Otomobil ÖTV matrah düzenlemesi sonrası fiyatlar düştü piyasada sıfır otomobil yok! Bayiler yılbaşı öncesi stok mu yapıyor?
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