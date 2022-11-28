ÖTV matrah düzenlemesi sonrası fiyatlar düştü piyasada sıfır otomobil yok! Bayiler yılbaşı öncesi stok mu yapıyor?

Otomobillerde ÖTV matrahlarının düzenlenmesiyle bazı modellerde fiyatlar düştü.
BAYİLER OTOMOBİLLLERİ STOKLUYOR MU?
Sıfır otomobillerde oluşan indirimler sonrası vatandaşlar bayilere akın etti. Ancak bayilerde sıfır otomobil bulabilmek neredeyse imkansız. Bazı bayilerin ise otomobilleri stokladığı ifade edilirken, yılbaşında otomobil fiyatlarında yeni zam beklentisi oluştuğu öğrenildi.
Otomobillerde ÖTV matrahlarının belirlenmesinde değişikliğe gidildi. Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren değişikliğe göre matrah alt limiti 120 bin liradan 184 bin liraya yükseltildi.