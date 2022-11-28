ÖTV matrah düzenlemesi sonrası fiyatlar düştü piyasada sıfır otomobil yok! Bayiler yılbaşı öncesi stok mu yapıyor?

Öte yandan bazı otomobil galerilerinin otoparklarında ise çok sayıda sıfır otomobil bulunduğu dikkat çekerken, bu araçların daha önce siparişi verilenler olduğu cevabı veriliyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN