2017 model Ford marka araç icradan satılığa çıkarıldı!

Erciş İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan 2017 model Ford marka otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 460.000 TL muhammen bedel belirlendi.

İlan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 15.12.2022 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

34AEF928 Plakalı , 2017 Model , FORD Marka , HD56070 Motor No'lu , WF04XXGCC4HD56070 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Motor Gücü 120HP , Motor Hacmi 1499cm3 , Rengi Beyaz , Araç Donanım Özellikleri: ABS , EBD , ESP , Hız sabitleyici , Hidrolik direksiyon , Klima , CD çalar , Usb girişi , Aracın özellik bakımından 6 ileri vitesli otomatik vitesli şanzıman , manuel klima , immobilizier , kumaş koltuklar , hidrolik direksiyon ,sürücü hava yastığı ,yolcu hava yastığı ön kol dayama ,elektrikli çocuk kilidi, arka tampon park sensörü ,lastik basınç uyarı sensörü , bagaj kapağı üzerinde üçüncü fren lambası alaşımlı çelik jant özellikli olduğu tespit edilmiş olup; araç üzerinde yapılan fiziki keşif sırasında , aracın motor kaputunda , ön tampon ve arka tamponunda taş vuruğu izlerin olduğu ön ve arak tamponunda boya rütuş işlemlerinin olduğu , sol ön çamurluğunda çizik şeklinde hasar olduğu , aracın teker lastiklerinin iyi vaziyette ve % 75 oranında diş derinliğine sahip olduğu , aracın motoru ve elektrik aksamı ise aktif olarak çalıştığı aracın stepne teker lastiği ve krikosu bagaj bölümünde araca monteli olduğu anlaşılmış olup, Aracın hasar ve ağır hasar kaydı olmayıp aracın kıymet takdiri bedeli 460.000 ( DÖRTYÜZ ALTMIŞ BİN TÜRK LİRASI)tldir.

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