ÖTV matrah düzenlemesi ile 0 ve 2. el araba fiyatları düşecek mi? %50 indirim yapılacak mı? ÖTV matrah düzenlemesi NE ZAMAN?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati geçtiğimiz günlerde,"Otomobilde ÖTV indirimi yok. Matrah düzenlemesi üzerinde çalışılıyor." ifadelerine yer vermişti. Böylece daha yüksek fiyatlı araçlarda daha düşük oranda vergi alınmış olacak. Peki, ÖTV matrah düzenlemesi NE ZAMAN? ÖTV matrah düzenlemesi ile 0 ve 2. el araçlar kaç TL olacak? %50 indirim yapılacak mı? İşte merak edilen gelişmeler haberimizde!

Araba fiyatları hakkında aramalar hız kazandı. ÖTV indirimi beklentisinde olanlar için net açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iddialara yanıt verdi. ÖTV indirimi yerine matrah düzenlemesi yapılacağını dile getiren Bakan Nebati, böylece araç fiyatlarında düşüş gerçekleşebileceğini ifade etti. Peki, ÖTV matrah düzenlemesi ile 0 ve 2. el araba fiyatları ne kadar olacak? İşte detaylar!