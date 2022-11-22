2012 Model Peugeot marka 3008 icradan satılığa çıkarıldı!

Ayvacık İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan 2012 Model Peugeot marka 3008, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 136.750 TL muhammen bedel belirlendi.

İlan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 15.12.2022 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

39SL858 Plakalı , 2012 Model , PEUGEOT Marka , 10JBEG0012654 Motor No'lu , VF30U9HR8CS198597 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Motor Gücü 84HP , Rengi Beyaz , Satışa Konu Taşınır: Kıymet değer tesbitini yaptığım araç; 2012 model, beyaz (sedef) renkli, Peugeot marka, ticari adı 3008 Allure 1.6 EHDI SRSTART, Otomobil , Motor no: 10JBEGHH12654, Şase no: VF30U9HR8CS198597, net ağırlığı 1626 kg., koltuk sayısı 5, silindir hacmi 1560 cc., dizel yakıtlı, motor gücü 84 kw, kullanım amacı yolcu nakli hususi olduğunu keşif mahallinde tesbit ettim. Ruhsatında yazılı bilgilerin, bu araca ait olduğunun tesbitini yaptım. Araç çalıştırıldı. Arızasız çalıştığı görüldü. Km. göstergesinin 252566 olarak okunduğu görüldü. Tekerlek lastiklerinin, %80 sağlam olduğu, kaportasının hasarsız, iç döşeme koltuklarının hasarsız, düzgün olduğu, otomatik vitesli olduğu tesbitleri yapıldı.





İlana gitmek için tıklayınız