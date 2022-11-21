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    • Otomobil
    • 21.11.2022 08:00
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    • 21.11.2022 08:00
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    ÖTV matrah düzenlemesi ile 0 ve 2. el araba fiyatları düşecek mi? %50 indirim yapılacak mı? ÖTV matrah düzenlemesi NE ZAMAN?

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati geçtiğimiz günlerde,"Otomobilde ÖTV indirimi yok. Matrah düzenlemesi üzerinde çalışılıyor." ifadelerine yer vermişti. Böylece daha yüksek fiyatlı araçlarda daha düşük oranda vergi alınmış olacak. Peki, ÖTV matrah düzenlemesi NE ZAMAN? ÖTV matrah düzenlemesi ile 0 ve 2. el araçlar kaç TL olacak? %50 indirim yapılacak mı? İşte merak edilen gelişmeler haberimizde!

    takvim.com.tr
    ÖTV matrah düzenlemesi NE ZAMAN?

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati geçtiğimiz günlerde,"Otomobilde ÖTV indirimi yok. Matrah düzenlemesi üzerinde çalışılıyor." ifadelerine yer vermişti. Böylece daha yüksek fiyatlı araçlarda daha düşük oranda vergi alınmış olacak. Peki, ÖTV matrah düzenlemesi NE ZAMAN? ÖTV matrah düzenlemesi ile 0 ve 2. el araçlar kaç TL olacak? %50 indirim yapılacak mı? İşte merak edilen gelişmeler haberimizde!

    Araba fiyatları hakkında aramalar hız kazandı. ÖTV indirimi beklentisinde olanlar için net açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iddialara yanıt verdi. ÖTV indirimi yerine matrah düzenlemesi yapılacağını dile getiren Bakan Nebati, böylece araç fiyatlarında düşüş gerçekleşebileceğini ifade etti. Peki, ÖTV matrah düzenlemesi ile 0 ve 2. el araba fiyatları ne kadar olacak? İşte detaylar!

    ÖTV MATRAH DÜZENLEMESİ HAZIRLIKLARI BAŞLADI

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati merak konusu olan 'Otomobillere Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi gelecek mi? sorusunu yanıtladı. Bakan Nebati "Otomobilde ÖTV indirimi yok. Matrah düzenlemesi üzerinde çalışılıyor." dedi.

    Aralık ayı ile birlikte ise EYT ile ilgili düzenleme gündeme gelecek. Bütün bu çalışmalar devam ederken sürpriz bir gelişme daha yaşandı. AK Parti Aralık ayının ikinci yarısında Meclis'e gelmesi beklenen yeni bir torba yasanın daha hazırlığını sürdürüyor. Bu torba yasada en dikkat çekici konu ise ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) indirimleri olacak.

    MATRAH ARTACAK VERGİ DÜŞECEK

    Birçok vatandaşın uzun süredir beklediği otomobilde ÖTV indirimini de kapsayacak tasarı ile birçok üründe indirimler söz konusu olacak. Bu noktada temel tüketim maddelerinde ÖTV indirimiyle vatandaşın alım gücüne katkı sağlanmış olacak. Geçtiğimiz aylarda KDV indirimi yapılmıştı.

    Otomobillerdeki ÖTV indirimiyle ilgili birkaç alternatifli çalışma yapılıyor. Birinci taslakta ÖTV matrah limitinin artırılması bulunuyor. Böylece daha yüksek fiyatlı araçlarda daha düşük oranda vergi alınmış olacak.

        KÜÇÜK SİLİNDİR VERGİSİZ OLACAK

        İkinci taslakta ise matrah artırımının dışında düşük silindir hacmine sahip sıfır otomobillerde ÖTV'nin tamamen sıfırlanması söz konusu olacak. Bu konularda yapılacak çalışmalar ile taslak netleşmiş olacak. ÖTV indirimleri ile hem sıfır otomobillerde hem de ikinci elde bir fiyat düşüşünün olacağı bekleniyor. Otomobil sektöründe de canlılığa yol açacak oylan çalışmanın Aralık ayında sonuçlanması bekleniyor.

        YÜZDE 50 İNDİRİM OLABİLİR

        Üzerinde çalışılın bir başka konu ise yılbaşında harç ve cezalarda yapılacak yeniden değerleme artışlarının düşürülmesi olacak. Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni de etkileyecek bu oranların düşürülmesi yetkisi Başkan Erdoğan'da bulunuyor. Başkan Erdoğan geçtiğimiz yıl bu yetkisini kullanmıştı. Bu yıl da yüzde 122,9 olan yeniden değerleme oranını yüzde 50 düşürme yetkisini kullanabileceği belirtiliyor.
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        Haberler Otomobil ÖTV matrah düzenlemesi ile 0 ve 2. el araba fiyatları düşecek mi? %50 indirim yapılacak mı? ÖTV matrah düzenlemesi NE ZAMAN?
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