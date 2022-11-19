Yerli otomobil TOGG elektriğini ŞarjetTR’ten alacak! 43 şirkete şarj ağı işletmesi lisansı verildi

Mart 2023'te yollara çıkacak olan Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG için enerji altyapısı çalışmalarında da sona gelindi. TOGG yollara çıktığında enerjisini nereden alabileceğini gösterecek ŞarjetTR uygulaması EPDK tarafından geliştirildi. 1 Ocak 2023'te devreye girecek uygulama ile elektrikli araçla seyahat eden vatandaşlar güzergâhları boyunca yer alan şarj istasyonlarının konumlarını görebileceği gibi şarj istasyonlarının boş ve doluluk bilgisine erişme ve randevu alma gibi seçeneklere de erişebilecek.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) uzun bir süre önce elektrikli şarj istasyonlarına ilişkin çalışmalarına başlarken, ilgili kurum ve sektör temsilcileri ile de görüşerek diğer ülke uygulamalarının birçoğunu inceledi.
Elektrikli araçlar için şarj istasyonlarının kurulması, şarj altyapısının gelişmesi ve tüm ülkeyi kapsayacak bütüncül bir şarj ağının oluşması amacıyla "Şarj Hizmeti Yönetmeliği" ve diğer ikincil düzenlemeleri hazırlayan kurum, yapılan düzenlemelerle elektrikli araç sahiplerinin kaliteli ve sürekli şarj hizmeti alması için çalışmalarını hızlandırdı. Uygulama ile vatandaşlara yavaş ve hızlı şarj seçenekleri de sunulacak. Hızlı şarj, daha pahalı olacağı için vatandaşlar 1 saatlik molalarında yavaş şarjı kullanarak seyahat maliyetini düşürebilecek.