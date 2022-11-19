Yerli otomobil TOGG elektriğini ŞarjetTR’ten alacak! 43 şirkete şarj ağı işletmesi lisansı verildi

FİYAT İNDİRİMİ OLABİLİR

Şarj için ücret tarifesi ise serbest piyasaya dayalı olarak belirlenecek ve daha sonra duyurulacak. Ayrıca büyük şarj istasyonlarının sabit müşterilerini koruyabilmeleri için fiyatlarda indirim uygulayabilmelerine olanak tanınacak. Örneğin her zaman aynı şarj istasyonu ağını kullanan bir vatandaşa ya da Taşıt Tanıma Sistemi ile elektrik alan bir vatandaşa söz konusu istasyon normal vatandaşa uyguladığı fiyat tarifesinden en fazla yüzde 25 indirimli elektrik satabilecek. Rekabet şartlarını ortadan kaldıran bir fiyat politikasına izin verilmeyecek. Vatandaş aracını evde şarj etmek isterse, meskenler için elektrik tarifesi ne ise faturasına kullandığı kadarlık tutar yansıtılacak.