2020 model Fiat Doblo marka araç icradan satılığa çıkarıldı! İkinci el satılık otomobil ilanları

Tekirdağ İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan 2020 model Fiat Doblo marka araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 265.000 TL muhammen bedel belirlendi.

İlan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 21.12.2022 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

59ADJ566 Plakalı , 2020 Model , FIAT Marka , 552837757018576 Motor No'lu , ZFA26300006S88620 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz , Fiat Doblo Cargo Maxi 1.3 M.jet 95 E6D tanımlı ve 59 ADJ 566 Plakalı aracın anahtarı bulunmaktadır .Aracın çalışır durumda olduğu tespit edilmiştir. Şasi numarası kontrolü yapılmıştır. Aracın dıştan yapılan muayenesinde lastiklerinin orta derecede yıpranmış durumda olduğu; sol taraf marşbiyelin ezik olduğu; sağ tarafta sürtünmeye bağlı ezik ve çiziklerin olduğu;arka tamponda çiziklerin olduğu;sol arka çamurlukta küçük bir eziğin olduğu, araçta muhtelif çiziklerin olduğu, camlarının, farlarının ve aynalarının sağlam olduğu görüldü.Aracın manuel şanzımanlı araç olduğu görüldü. Aracın kullnım km 85.368 olduğu tespit edilmiştir. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi kayıtlarında (06.10.2022 tarihli sorgulama) geçmiş hasarının bulunmadığı tespit edilmiştir. Yukarıda yer alan bilgiler bilirkişi raporunca tespit edilmiştir.





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