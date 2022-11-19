2015 model renault clio marka araç icradan satılığa çıkarıldı

Ordu İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan 2015 model renault clio marka araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 345.000 TL muhammen bedel belirlendi.

İlan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 31.01.2023 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

52 FB 324 plakalı renault marka clio ticari adlı, 2015 model, siyah (yıldız) renkli, dizel yakıtlı, manuel vitesli bilirkişi rapor tarihi olarak162.423 km de, sürücü dahil 5 koltuklu, K9KC612R391024 motor nolu, VF15R040H54423746 şasi nolu, aracın anahtarı ve ruhsatının mevcut olmadığı, sağlam ve hasarsız görünümlü olduğu, lastikleri orta aşınmış olduğu dosyamızdaki bilirkişi raporunda belirtilmiştir.

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