ÖTV matrah düzenlemesi markaları kudurttu! Renault, Dacia, Nissan'dan AYNI AYDA 2. ZAM! Kasım ayı güncel 0 otomobil fiyat listesi...

ÖTV İNDİRİMİ OLACAK MI?

ÖTV indirimi konusuna Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati son noktayı koydu. Bakan açıklamasında ÖTV indirimi gündemimizde yok, matrah güncellemesi üzerinde çalışıyoruz ifadelerini kullandı.

ÖTV matrah güncellemesi şu anlama geliyor; Ülkemizde aracın vergisiz ham fiyatı üzerine ÖTV ve KDV ekleniyor ve bayilerdeki satış fiyatları oluşuyor. ÖTV matrahı ülkemizde yılbaşından önce 3 olan ÖTV dilimi 5'e çıkarılmış ve fiyatlara güncelleme getirilmişti. ÖTV matrah güncellemesi ile aracın vergisiz, ham fiyatı üzerinden alınacak olan ÖTV dilimlerinde fiyatların yukarı yönlü yükseltilerek örneğin % 80 ÖTV diliminde olan bir aracın arttırılan limitler ile % 45, veya % 50 ÖTV diliminine düşürülmesi sağlanacak. Böylelikle vatandaş sıfır otomobil satın alırken daha az bir vergi ödeyerek bir araç satın alabilecek.