Yeni araç fiyatları ortaya çıktı! 0 ve 2. elde CAZİP düşüş! Citroen,Renault, FIAT, Peugeot... ÖTV matrah dilimleri GÜNCELLENDİ!

TOGG'DA ÖTV İNDİRİMİ OLACAK MI?

AK Parti kaynakları, Togg'da ÖTV düzenlemesini de kapsayacak olan bir torba kanun teklifinin EYT düzenlemesinden sonra Meclis gündemine alınabileceğine işaret etti. Kaynaklar, herhangi bir rakam vermemekle birlikte, Togg'un 2023'ün ilk çeyreğinde satışa sunulmasını ve piyasaya ilk etapta 17-18 bin araç sürülmesini beklediklerini açıkladı. Hükümet, temmuz ayında yaptığı düzenlemeyle elektrikli araçlar için vergisel avantajlar sağlayarak, 160 kW'ı geçmeyen ÖTV matrahı 700 bin TL'yi aşmayan araçlarda ÖTV yüzde 10 olarak uygulama kararı almıştı.