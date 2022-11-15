Yeni araç fiyatları ortaya çıktı! 0 ve 2. elde CAZİP düşüş! Citroen,Renault, FIAT, Peugeot... ÖTV matrah dilimleri GÜNCELLENDİ!

Bakan Nebati'nin, "ÖTV indirimi yok, matrah arttırımıyla ilgili çalışıyoruz" açıklamasının ardından gözler sıfır araçlardan yüzde kaç ÖTV alınacağını belirleyen matrah dilimlerine çevrildi. Yeni amtrah güncellemesi sonrası araç fiyatlarının nasıl olacağı merak edilirken vatandaşlar konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Peki, ÖTV matrah güncelllemesi ne zaman? 0 araba fiyatları düşecek mi? ÖTV matrah indirimi gelecek mi? İşte merak edilenler...
GÜNCEL MATRAH LİMİTLERİ
🔹120 bin TL'ye kadar: %45
🔹120-150 bin TL: %50
🔹150-175 bin TL: %60
🔹175-200 bin TL: %70
🔹200 bin TL üzeri: %80
(Not: Motor hacmi 1.6 litreyi geçmeyen sıfır araçlar için geçerlidir. Vergi öncesi fiyatları ifade eder.)
ŞUBAT 2022
Vergisiz Fiyat: 174.416 TL (150 bin TL'nin üzerine çıktığı için Matrah dilimi yüzde 60 oldu)
Vergi Dahil Fiyat: 329.297 TL ÖTV Oranı: Yüzde 60