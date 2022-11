1999 model Tofaş-Fiat marka Kartal icradan satılığa çıkarıldı | İcradan satılık otomobil ilanları

Sinop İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan 1999 model Tofaş-Fiat marka Kartal otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 50.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 22.12.2022 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

Araç bilgileri bilirkişi raporunda; Aracın Plakası: 61PC770, Markası: TOFAŞ-FİAT, tipi Kartal, 1995 model, araç sınıfı :M1, cinsi Otomobil, rengi Beyaz, yakıt cinsi : BENZİNLİ-LPG, silindir hacmi: 1589 cm³, motor gücü:83HP Motor Numarası: 131A20160851994, Şasi No: NM4131B0001031056, Tescil tarihi- Tescil Seri No : 07.12.2021-FV475309, Aracın, anahtarı mevcut ruhsatı bulunmamakta olup aküsü tükenmiş olduğundan çalıştırılamadığı belirtilmiştir. Yine bilirkişi raporunda; Ekran görüntüsünden54067 km olduğu ancak bunun doğru bir km olmadığı, aracın kaç sefer 100.000 km yi devir ettiğinin bilinmesinin de mümkün olmadığından, otomobilin kaç km de olduğu tespit edilemediği, Aracın camları, aynaları, far sinyal ve fren lambaları ile ön ve arka tamponu sağlam olup, kaportası sonradan boyalı olup boyasının bazı yerlerinde bozulmalar ve çizikler ile darbe izleri bulunmakta, sürücü kapısının alt ön kısmında çürümeler olduğu ve bu kapının menteşelerinde sorunları olduğu, zor açılıp kapandığı görülmüş, Radyosu bulunan 5 vites otomobilin yaşına göre ön konsol ve kumanda paneli iyi durumda ancak sürücü ve yolcu koltuklarının yıpranmış olduğu, lastiklerinin ise trafiğe uygun olduğu belirtilmiştir. Yine bilirkişi raporunda Aracın plakası üzerinden Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi kayıtlarında yapılan araştırmada 1 adet kazaya karıştığı belirtilmiştir.

