ÖTV matrah dilimleri GÜNCELLENDİ! Yeni araç fiyatları ortaya çıktı! 0 ve 2. elde CAZİP düşüş! Citroen,Renault, FIAT, Peugeot...

ÖTV indirimi söylentilerine son noktayı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati koydu. "ÖTV indirimi gündemimizde yok, matrah arttırımıyla ilgili çalışıyoruz" diyen Bakan Nebati'nin bu sözlerinin ardından gözler bu kez de matrah limitlerinin arttırılmasına çevrildi. Ancak oldukça karmaşık bir sistemle hesaplanan matrah limitleri şu sıralar araç sahibi olmak isteyen vatandaşların kafasını karıştırmaya devam ediyor. Birçok vatandaş "indirim olacak" beklentisiyle alımlarını ertelemeye başlarken, sektör temsilcileri sıfır araçların vergi öncesi fiyatlarının sadece Türkiye'deki kur artışlarından değil küresel zamlardan ötürü de her ay artmaya devam ettiğinin altını çiziyor.
GÜNCEL MATRAH LİMİTLERİ
🔹120 bin TL'ye kadar: %45
🔹120-150 bin TL: %50
🔹150-175 bin TL: %60
🔹175-200 bin TL: %70
🔹200 bin TL üzeri: %80
(Not: Motor hacmi 1.6 litreyi geçmeyen sıfır araçlar için geçerlidir. Vergi öncesi fiyatları ifade eder.)
ŞUBAT 2022
Vergisiz Fiyat: 174.416 TL (150 bin TL'nin üzerine çıktığı için Matrah dilimi yüzde 60 oldu)
Vergi Dahil Fiyat: 329.297 TL ÖTV Oranı: Yüzde 60