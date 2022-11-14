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    • Otomobil
    • 14.11.2022 12:09
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    • 14.11.2022 12:09
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    ÖTV matrah dilimleri GÜNCELLENDİ! Yeni araç fiyatları ortaya çıktı! 0 ve 2. elde CAZİP düşüş! Citroen,Renault, FIAT, Peugeot...

    Bakan Nebati’nin, “ÖTV indirimi yok, matrah arttırımıyla ilgili çalışıyoruz” açıklamasının ardından gözler sıfır araçlardan yüzde kaç ÖTV alınacağını belirleyen matrah dilimlerine çevrildi. Yeni amtrah güncellemesi sonrası araç fiyatlarının nasıl olacağı merak edilirken vatandaşlar konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Peki, ÖTV matrah güncelllemesi ne zaman? 0 araba fiyatları düşecek mi? ÖTV matrah indirimi gelecek mi? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    ÖTV matrah dilimleri GÜNCELLENDİ!

    ÖTV indirimi söylentilerine son noktayı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati koydu. "ÖTV indirimi gündemimizde yok, matrah arttırımıyla ilgili çalışıyoruz" diyen Bakan Nebati'nin bu sözlerinin ardından gözler bu kez de matrah limitlerinin arttırılmasına çevrildi. Ancak oldukça karmaşık bir sistemle hesaplanan matrah limitleri şu sıralar araç sahibi olmak isteyen vatandaşların kafasını karıştırmaya devam ediyor. Birçok vatandaş "indirim olacak" beklentisiyle alımlarını ertelemeye başlarken, sektör temsilcileri sıfır araçların vergi öncesi fiyatlarının sadece Türkiye'deki kur artışlarından değil küresel zamlardan ötürü de her ay artmaya devam ettiğinin altını çiziyor.

    GÜNCEL MATRAH LİMİTLERİ

    🔹120 bin TL'ye kadar: %45

    🔹120-150 bin TL: %50

    🔹150-175 bin TL: %60

    🔹175-200 bin TL: %70

    🔹200 bin TL üzeri: %80

    (Not: Motor hacmi 1.6 litreyi geçmeyen sıfır araçlar için geçerlidir. Vergi öncesi fiyatları ifade eder.)

    ŞUBAT 2022

    Vergisiz Fiyat: 174.416 TL (150 bin TL'nin üzerine çıktığı için Matrah dilimi yüzde 60 oldu)

    Vergi Dahil Fiyat: 329.297 TL ÖTV Oranı: Yüzde 60

        SATIŞLARIN YÜZDE 76'SI YÜZDE 80'LİK DİLİMDE

        Otomotiv Distrübütörleri Derneği'nin (ODD) Ekim raporuna göre, yüzde 45, yüzde 50 ve 60'lık vergi dilimlerinde satılan araç yok. Yüzde 70'lik dilim ise tüm satışların yüzde 10'unda kalıyor. Benzin ve dizel otomobil satışlarının yüzde 75,9'u yüzde 80'lik vergi diliminde gerçekleşiyor.Matrahların artırılmasıyla birlikte yüzde 80'in altında vergi dilimlerine daha çok modelin girmesi sağlanacak ve araç fiyatları aşağı çekilecek.

        MATRAH NE DEMEK?

        Matrah, vergilendirmeye esas olan kazancın belirlenmesinde temel alınır ve bir gelirin üzerindeki giderler düşürülerek elde edilen tutar üzerinden hesaplanır. Bu şekilde matrah vergisi hesaplamasında kullanılan gelir miktarı oluşturulur.

        ELEKTİRİKLİ ARAÇLARDA MATRAH

        Motor gücü 85 kW'ı aşmayan elektrikli araçlarda ÖTV oranı yüzde 10, 85 kW- 120 kW arası elektrikli araçlarda yüzde 25, 120 kW üzeri elektrikli araçlarda yüzde 60.

        Yine ODD verilerine göre elektrikli araçlarda da satışların büyük çoğunluğu yüzde 60'lık dilimde gerçekleşiyor.

            TOGG'DA ÖTV İNDİRİMİ OLACAK MI?

            AK Parti kaynakları, Togg'da ÖTV düzenlemesini de kapsayacak olan bir torba kanun teklifinin EYT düzenlemesinden sonra Meclis gündemine alınabileceğine işaret etti. Kaynaklar, herhangi bir rakam vermemekle birlikte, Togg'un 2023'ün ilk çeyreğinde satışa sunulmasını ve piyasaya ilk etapta 17-18 bin araç sürülmesini beklediklerini açıkladı. Hükümet, temmuz ayında yaptığı düzenlemeyle elektrikli araçlar için vergisel avantajlar sağlayarak, 160 kW'ı geçmeyen ÖTV matrahı 700 bin TL'yi aşmayan araçlarda ÖTV yüzde 10 olarak uygulama kararı almıştı.
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