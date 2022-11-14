ÖTV matrah dilimleri GÜNCELLENDİ! Yeni araç fiyatları ortaya çıktı! 0 ve 2. elde CAZİP düşüş! Citroen,Renault, FIAT, Peugeot...

ÖTV indirimi söylentilerine son noktayı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati koydu. "ÖTV indirimi gündemimizde yok, matrah arttırımıyla ilgili çalışıyoruz" diyen Bakan Nebati'nin bu sözlerinin ardından gözler bu kez de matrah limitlerinin arttırılmasına çevrildi. Ancak oldukça karmaşık bir sistemle hesaplanan matrah limitleri şu sıralar araç sahibi olmak isteyen vatandaşların kafasını karıştırmaya devam ediyor. Birçok vatandaş "indirim olacak" beklentisiyle alımlarını ertelemeye başlarken, sektör temsilcileri sıfır araçların vergi öncesi fiyatlarının sadece Türkiye'deki kur artışlarından değil küresel zamlardan ötürü de her ay artmaya devam ettiğinin altını çiziyor.