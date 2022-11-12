Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Otomobil
    • 12.11.2022 15:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.11.2022 15:00
    ABONE OL

    2003 model Opel Corsa icradan satılığa çıkarıldı! İcradan satılık otomobil ilanları

    Otomobil almak isteyenler son dönemde Basın İlan Kurumu'nun icradan satılık araç ilanlarına ilgi göstermeye başladı. Son yayınlanan ilanlar arasında 2003 model Opel Corsa marka araç fiyatıyla dikkat çekti.

    Ucuz otomobil alacaklar dikkat! İlan yayında

    T.C Gaziosmanpaşa İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2003 model Opel Corsa marka araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 90.000 TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 16.12.2022 olarak duyuruldu.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

    34SCR45 Plakalı, 2003 Model, OPEL Marka, CORSA 1.7 VAN 3 DR Tipli, Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Manuel, Rengi Beyaz, Satışa konu aracın bulunduğu adres: Merkez Mahallesi, Eski Edirne Asfaltı Caddesi, No: 20 - 22 Gaziosmanpaşa/ İSTANBUL - DURU YEDİEMİN OTOPARKI

    İlana gitmek için tıklayın



    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Millet iradesini hazmedemiyorlar!
    Haberler Otomobil 2003 model Opel Corsa icradan satılığa çıkarıldı! İcradan satılık otomobil ilanları
        SON DAKİKA