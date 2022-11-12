2003 model Opel Corsa icradan satılığa çıkarıldı! İcradan satılık otomobil ilanları

T.C Gaziosmanpaşa İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2003 model Opel Corsa marka araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 90.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 16.12.2022 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

34SCR45 Plakalı, 2003 Model, OPEL Marka, CORSA 1.7 VAN 3 DR Tipli, Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Manuel, Rengi Beyaz, Satışa konu aracın bulunduğu adres: Merkez Mahallesi, Eski Edirne Asfaltı Caddesi, No: 20 - 22 Gaziosmanpaşa/ İSTANBUL - DURU YEDİEMİN OTOPARKI

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