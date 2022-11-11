ÖTV’de matrah düzenlemesi çıktı mı? Araba alacaklar o tarihi bekleyin! Sıfır ve 2. el fiyatları %40 düşecek...

Gelen son dakika haberine göre; Hazine Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Otomobilde ÖTV indirimi yok, matrah düzenlemesi üzerinde çalışılıyor." dedi. Bu durumun ardından matrah düzenlemsi hakkında detaylar merak edildi. Bakan tarafından yapılan açıklanma sonrası vatandaşlar araba fiyatlarının ne kadar düşeceğini araştırmaya başladı. Peki, ÖTV'de matrah düzenlemesi ne kadar olacak? Matrah düzenlemesi nedir? Araba fiyatları düşecek mi? İşte merak edilenler...
MATRAH DÜZENLEMESİ YOLDA!
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, otomobillerden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ile ilgili bir çalışma yapılmadığını duyurdu.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleşen Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Plan ve Bütçe Komisyonu sonrası ÖTV indirimi hakkında sorulan soruyu yanıtladı. Motorlu taşıtlardan alınan ÖTV hakkında sorulan bir soruyu yanıtlayan Bakan Nebati, "ÖTV indirimi ile ilgili bir çalışma yok. Matrah artırımı ile ilgili çalışıyoruz" dedi.
🔶 2022 yılı için belirlenen ve güncel olarak uygulanan ÖTV oranları;
-Motor silindir hacmi 1600 cm³'e kadar olan;
-Matrahı 120 bin TL'yi aşmayan araçlar için %45,
-Matrahı 120-150 bin TL arasında yer alan araçlar için %50,
-Matrahı 150-175 bin TL arasında yer alan araçlarda %60,
-Matrahı 175-200 bin TL arasında yer alan araçlarda %70,
-Diğer araçlarda %80,