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    • Otomobil
    • 10.11.2022 21:40
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    • 10.11.2022 21:43
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    ÖTV'de matrah İNDİRİMİ sonrası 0. ve 2. el ARAÇ FİYATLARI || 2022 Kasım vergi matrahı ne kadar düşecek? Renault, Fiat, Hyundai, Toyata...

    Bakan Nebati tarafından yapılan açıklamada ÖTV indiminin olmayacağı ve matrah güncellemesi yapılacağı açıklandı. Bu nedenle araba almak isteyen binlerce kişi matrah güncellemesi sonrası araba fiyatları hakkında araştırmalara başladı. ÖTV matrah limitlerinin değişebileceği belirtiliyor. Gelecek yeni düzenlemede matrah limitlerinin yükselmesiyle sıfır otomobillerin fiyatı düşecek. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Otomotiv Yazarı Levent Köprülü, otomotiv sektöründeki daralma sonrası ÖTV matrah düzenlemesinin gündemde olduğunu belirterek otomobil fiyatlarında ciddi düşüş olacağının altını çizdi. Peki, ÖTV matrah indirimi sonrası araba fiyatları nasıl olacak? MAtrah düzenlemesi sonrası sıfır otomobil fiyatları belli oldu mu? İşte tüm merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Matrah indirimiyle 0. ve 2. el ARAÇ FİYAT listesi

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleşen Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Plan ve Bütçe Komisyonu sonrası ÖTV indirimi hakkında sorulan soruyu yanıtladı. Motorlu taşıtlardan alınan ÖTV hakkında sorulan bir soruyu yanıtlayan Bakan Nebati, "ÖTV indirimi ile ilgili bir çalışma yok. Matrah artırımı ile ilgili çalışıyoruz" dedi. İşte matrah düzenlemesi sonrası olası otomobil fiyatları ve konu hakkında tüm merak edilenler...

    ÖTV MATRAHI NE DEMEK?

    Vergi yasalarına göre belirlenmiş ve vergi borcunu hesaplamak için kullanılan yapı ÖTV matrahı olarak bilinir. Özellikle araçlar üzerinden ön plana çıkması ile beraber birçok alanda değerlendirilir. Günümüzde yapılan kanun kapsamında araçların fiyatları üzerinden yüzde ile birlikte vergi hesaplaması yapılır.

    MATRAH BEDELİ NE DEMEK?

    Matrah, vergilendirmeye esas olan kazancın belirlenmesinde temel alınır ve bir gelirin üzerindeki giderler düşürülerek elde edilen tutar üzerinden hesaplanır. Bu şekilde matrah vergisi hesaplamasında kullanılan gelir miktarı oluşturulur.

        ARAÇ ALIRKEN ÖTV NASIL HESAPLANIR?

        Devletin belirlediği ÖTV oranı bu şartlarda %45'tir.
        120.000 TL x 45 = 5.400.000.
        5.400.000 ÷ 100 = 54.000 TL (Ödenmesi gereken ÖTV tutarı)
        120.000 matrah bedeli + 54.000 (ÖTV tutarı) = 174.000 TL (ÖTV dahil araç tutarı)

        MATRAH DÜZENLEMESİ SONRASI TAHMİNİ OTOMOBİL FİYATLARI


        🔶TOYOTA COROLLA 1.5 VISION

        Mevcut fiyatı: 404.250,

        Yeni fiyatı: 381.903,

        Değişim: yüzde -5,53


        🔶TOYOTA COROLLA 1.5 VISION MULTIDRIVE S

        Mevcut fiyatı: 421.750,

        Yeni fiyatı: 398.431,

        Değişim: yüzde -5,53


            🔶FIAT EGEA SEDAN 1.6 M.JET 130 URBAN

            Mevcut fiyatı: 418.500,

            Yeni fiyatı: 395.361,

            Değişim: yüzde -5,53


            🔶FIAT EGEA CROSS 1.0 FIREFLY

            Mevcut fiyatı: 378.400,

            Yeni fiyatı: 357.489,

            Değişim: yüzde -5,53


            🔶RENAULT CLIO JOY 1.0 TCE ECO


            Mevcut fiyatı: 349.000,

            Yeni fiyatı: 310.444,

            Değişim: yüzde -11,05



                🔶RENAULT CLIO JOY 1.0 TCE ECO TEC X-TRONIC

                Mevcut fiyatı: 375.000,

                Yeni fiyatı: 354.278,

                Değişim: yüzde -5,53



                🔶HYUNDAI İ20 1.4 MPI JUMP OTOMATİK

                Mevcut fiyatı: 326.918,

                Yeni fiyatı: 290.816,

                Değişim: yüzde -11.04


                🔶HYUNDAI İ20 T-GDI DCT

                Mevcut fiyatı: 383 957,

                Yeni fiyatı: 362.737,

                Değişim: yüzde -5,53
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                    Haberler Otomobil ÖTV'de matrah İNDİRİMİ sonrası 0. ve 2. el ARAÇ FİYATLARI || 2022 Kasım vergi matrahı ne kadar düşecek? Renault, Fiat, Hyundai, Toyata...
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