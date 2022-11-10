Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleşen Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Plan ve Bütçe Komisyonu sonrası ÖTV indirimi hakkında sorulan soruyu yanıtladı. Motorlu taşıtlardan alınan ÖTV hakkında sorulan bir soruyu yanıtlayan Bakan Nebati, "ÖTV indirimi ile ilgili bir çalışma yok. Matrah artırımı ile ilgili çalışıyoruz" dedi. İşte matrah düzenlemesi sonrası olası otomobil fiyatları ve konu hakkında tüm merak edilenler...
ÖTV MATRAHI NE DEMEK?
Vergi yasalarına göre belirlenmiş ve vergi borcunu hesaplamak için kullanılan yapı ÖTV matrahı olarak bilinir. Özellikle araçlar üzerinden ön plana çıkması ile beraber birçok alanda değerlendirilir. Günümüzde yapılan kanun kapsamında araçların fiyatları üzerinden yüzde ile birlikte vergi hesaplaması yapılır.
MATRAH BEDELİ NE DEMEK?
Matrah, vergilendirmeye esas olan kazancın belirlenmesinde temel alınır ve bir gelirin üzerindeki giderler düşürülerek elde edilen tutar üzerinden hesaplanır. Bu şekilde matrah vergisi hesaplamasında kullanılan gelir miktarı oluşturulur.