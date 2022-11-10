Bakan Nebati'den ÖTV İNDİRİMİ açıklaması! ÖTV’de matrah düzenlemesi yolda! Araba alacaklar o tarihi bekleyin! Sıfır ve 2. el fiyatları %40 düşecek...

Otomotivdeki kriz bir nebze gevşese de bu kez de talepte büyük düşüş var. Otomobil fiyatlarının hızla yükselmesi ile krediye erişimde yaşanan zorluklar satışlarda düşüşe neden oldu. B segmenti araçlarda 2 modelin dışında hepsinin yüzde 80 ÖTV dilimine girmesiyle en ucuz otomobiller 400 bin lira bandına ulaştı. Bakan Nebatı tarafından yapılan ÖTV indirimi açıklaması sonrası araba fiyatlarının nasıl olacağı merak edildi. İşte detaylar...