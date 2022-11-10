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    • Otomobil
    • 10.11.2022 21:17
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    • 10.11.2022 21:17
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    Bakan Nebati'den ÖTV İNDİRİMİ açıklaması! ÖTV’de matrah düzenlemesi yolda! Araba alacaklar o tarihi bekleyin! Sıfır ve 2. el fiyatları %40 düşecek...

    Gelen son dakika haberine göre; Hazine Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Otomobilde ÖTV indirimi yok, matrah düzenlemesi üzerinde çalışılıyor." dedi. Bu durumun ardından matrah düzenlemsi hakkında detaylar merak edildi. Bakan tarafından yapılan açıklanma sonrası vatandaşlar araba fiyatlarının ne kadar düşeceğini araştırmaya başladı. Peki, ÖTV'de matrah düzenlemesi ne kadar olacak? Matrah düzenlemesi nedir? Araba fiyatları düşecek mi? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Bakan Nebati’den ÖTV İNDİRİMİ açıklaması!

    Otomotivdeki kriz bir nebze gevşese de bu kez de talepte büyük düşüş var. Otomobil fiyatlarının hızla yükselmesi ile krediye erişimde yaşanan zorluklar satışlarda düşüşe neden oldu. B segmenti araçlarda 2 modelin dışında hepsinin yüzde 80 ÖTV dilimine girmesiyle en ucuz otomobiller 400 bin lira bandına ulaştı. Bakan Nebatı tarafından yapılan ÖTV indirimi açıklaması sonrası araba fiyatlarının nasıl olacağı merak edildi. İşte detaylar...

    MATRAH DÜZENLEMESİ YOLDA!

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, otomobillerden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ile ilgili bir çalışma yapılmadığını duyurdu.

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleşen Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Plan ve Bütçe Komisyonu sonrası ÖTV indirimi hakkında sorulan soruyu yanıtladı. Motorlu taşıtlardan alınan ÖTV hakkında sorulan bir soruyu yanıtlayan Bakan Nebati, "ÖTV indirimi ile ilgili bir çalışma yok. Matrah artırımı ile ilgili çalışıyoruz" dedi.

    🔶 2022 yılı için belirlenen ve güncel olarak uygulanan ÖTV oranları;

    -Motor silindir hacmi 1600 cm³'e kadar olan;

    -Matrahı 120 bin TL'yi aşmayan araçlar için %45,

    -Matrahı 120-150 bin TL arasında yer alan araçlar için %50,

    -Matrahı 150-175 bin TL arasında yer alan araçlarda %60,

    -Matrahı 175-200 bin TL arasında yer alan araçlarda %70,

    -Diğer araçlarda %80,

        -Motor silindir hacmi 1600-2000 cm³ arasında olan;

        -Matrahı 170 bin TL'yi aşmayan araçlarda %130,

        -Matrahı 170 bin TL ve üzeri olan araçlarda %150,

        -Motor silindir hacmi 2000 cm³'ten azla olan araçlarda %220'dir.

        MATRAH BEDELİ NE DEMEK?

        Matrah, vergilendirmeye esas olan kazancın belirlenmesinde temel alınır ve bir gelirin üzerindeki giderler düşürülerek elde edilen tutar üzerinden hesaplanır. Bu şekilde matrah vergisi hesaplamasında kullanılan gelir miktarı oluşturulur.

        ARAÇ MATRAH FİYATI NEDİR?

        ÖTV matrahı 120 bin lirayı aşmayan otomobiller yüzde 45'lik vergi oranı diliminde yer alacak. 120 bin lirayı aşıp 150 bin liraya kadar olanlar yüzde 50'lik vergi diliminde değerlendirilecek. ÖTV matrahı 150 bin lira ile 175 bin lira arasında olan araçlar için ise oran yüzde 60 olarak belirlendi.

            MATRAH NE DEMEK ÖRNEK

            Örneğin gelir vergisinde elde edilen gelirden indirilebilir giderler düşüldükten sonra kalan kısım matrahı oluşturur. Bu tutara "oran" uygulanması yoluyla da vergi borcu hesaplanır; bu işleme de verginin tarhı denilmektedir.

            MATRAH NEYE GÖRE HESAPLANIR?

            Matrah, vergilendirmeye esas olan kazancın belirlenmesinde temel alınır ve bir gelirin üzerindeki giderler düşürülerek elde edilen tutar üzerinden hesaplanır. Bu şekilde matrah vergisi hesaplamasında kullanılan gelir miktarı oluşturulur
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            Haberler Otomobil Bakan Nebati'den ÖTV İNDİRİMİ açıklaması! ÖTV’de matrah düzenlemesi yolda! Araba alacaklar o tarihi bekleyin! Sıfır ve 2. el fiyatları %40 düşecek...
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