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    • Otomobil
    • 08.11.2022 16:48
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    • 08.11.2022 16:48
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    ÖTV'siz sıfır arabaları devlet duyurdu! Sadece bu gruba veriliyor! O modellere %50 İNDİRİM GELİYOR! Kasım 2022 araba modelleri ve fiyatları...

    Engelli vatandaşların yararlanabileceği bir hak olarak bilinen ÖTV indirimli sıfır araçların fiyatı araştırılıyor. ÖTV indiriminden yararlanmak isteyen engelli kişilerin yüzde olarak belli bir oranda engel derecesine sahip olması gerekiyor.Yeni modellerin satışa çıkmasına paralel olarak fiyatlarda yüzde 10-15 aralığında yükseliş gerçekleşti. Bu gelişmelerle birlikte ÖTV’siz engelli araçlarının fiyatları merak edildi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ÖTV kanununun 7/2. maddesine göre engel derecelerine bağlı olarak özel tüketim vergisi indiriminden yararlanabiliyor. Peki, ÖTV'siz araçlar neler? %50 indirimli araba modelleri ahngileri? En ucuz sıfır araçlar neler? İşte merak edilenler....

    takvim.com.tr
    ÖTV’siz sıfır arabaları devlet duyurdu!

    Engelli ÖTV indirimi hesaplama işlemi ise kişilerin engel derecesine göre aracın vergiler dahil satış fiyatı üzerinden yapılıyor. Yüzde 90 ve üzerinde engeli olanlar ÖTV'siz araç satın alabiliyor. Bireyin engellilik yüzdesi %40-89 arasında ise sıfır araç alımında ÖTV indirimi yüzde 26.3 oranında uygulanırken KDV ödemesi ise yüzde 15.24 oranında uygulanıyor. Yüzde 40 engelli birisinin ÖTV indirimli araç alması için 18 yaşından büyük olması gerekiyor. Sürücü belgesine sahip olması da gerekiyor.

    ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI 2022 KASIM

    FİAT EGEA

    Egea Sedan Easy 1.4 Fire Benzinli 95HP Manuel - 252.758 TL

    Egea Sedan Easy 1.3 M.Jet Dizel 95HP Manuel - 282.894 TL

    Egea Sedan Easy 1.6 M.Jet Dizel 130HP Manuel - 246.869 TL

    Egea Sedan Urban 1.4 Fire Benzinli 95HP Manuel - 264.239 TL

    Egea Sedan Urban 1.0 Firefly Benzinli 100HP Manuel - 283.612 TL

    Egea Sedan Urban 1.3 M.Jet Dizel 95HP Manuel - 265.749 TL

    Egea Sedan Urban 1.6 M.Jet Dizel 130HP Manuel - 249.475 TL

    Egea Sedan Lounge 1.4 Fire Benzinli 95HP Manuel - 278.589 TL

    Egea Sedan Lounge 1.0 Firefly Benzinli 100HP Manuel - 271.982 TL

    Egea Sedan Lounge 1.3 M.Jet Dizel 95HP Manuel - 276.346 TL

    Egea Sedan Lounge 1.6 M.Jet Dizel 130HP Manuel - 184.383 TL

    RENAULT CLİO

    2022 Renault Clio Joy 1.0 Sce 65 beygir - 299.900 TL

    2022 Renault Clio Joy 1.0 TCe ECO 100 beygir - 308.900 TL

    2022 Renault Clio Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 beygir - 312.900 TL

    2022 Renault Clio Touch 1.0 TCe 90 beygir - 322.000 TL

    2022 Renault Clio Touch 1.0 TCe ECO 100 beygir - 325.900 TL

    2022 Renault Clio Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 beygir - 330.900 TL

    2022 Renault Clio Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 beygir - 352.900 TL

        TOYOTA COROLLA

        Toyota Corolla 1.5 Vision 125 PS 6 İleri Manuel Vites - 336.000 TL

        Toyota Corolla 1.5 Vision 125 PS Multidrive S Otomatik Vites 125 PS - 359.750 TL

        Toyota Corolla 1.5 Dream 125 PS 6 İleri Manuel Vites - 378.350 TL

        Toyota Corolla 1.5 Dream 125 PS Multidrive S Otomatik Vites - 381.600 TL

        Toyota Corolla 1.5 Flame 125 PS 6 İleri Manuel Vites - 388.200 TL

        Toyota Corolla 1.5 Flame 125 PS Multidrive S Otomatik Vites - 391.150 TL

        Toyota Corolla 1.5 Flame X-Pack 125 PS Multidrive S Otomatik Vites - 405.350 TL

        Toyota Corolla 1.5 Passion X-Pack 125 PS Multidrive S Otomatik Vites - 421.550 TL

        DACİA DUSTER

        2022 Dacia Duster 1.0 Turbo 90 bg 4×2 Comfort - 263.888,89 TL

        2022 Dacia Duster ECO- G Turbo 100 bg 4×2 Comfort - 276.111,11 TL

        2022 Dacia Duster ECO- G Turbo 100 bg 4×2 Prestige - 287.777,77 TL

        2022 Dacia Duster 1.3 Turbo 150 bg EDC 4×2 Comfort - 305.555,55 TL

        2022 Dacia Duster 1.3 Turbo 150 bg 4×4 Comfort - 301.666,67 TL

        2022 Dacia Duster 1.5 Blue dCi 115 bg 4×2 Comfort - 304.444,45 TL

        2022 Dacia Duster 1.5 Blue dCi 115 bg 4×4 Comfort - 377.777,78 TL

        2022 Dacia Duster 1.3 Turbo 150 bg EDC 4×2 Prestige Plus - 329.444,45 TL

        ÖTV'SİZ ARAÇ NASIL ALINIR?

        🔶 (Yüzde 40 engelli raporu olanlar)

        -18 yaşını doldurmuş olmak
        -Ehliyet sahibi olmak
        -Yüzde 40 – yüzde 89 arası engelli raporu
        -Raporda "Sürücü belgesi alabilir" ibaresi olmalı
        -Araçta engel durumuna göre düzenleme yapılacaksa raporda "Tertibatlı araç kullanır" ibaresi olmalı
        -Araçta engel durumuna göre herhangi bir düzenleme yapılmayacaksa "Tertibatlı olmaksızın ÖTV indiriminden faydalanır" ibaresi olmalı
        -Raporda "Otomatik vitesli araç kullanabilir" veya "Otomatik vitesli araç kullanamaz" ibaresi olmalı


            🔶 (Yüzde 90 engelli raporu olanlar)

            -Yüzde 90 ve üzeri engelli raporu
            -Rapor üzerinde "ÖTV istisnalı araç kullanabilir" ibaresi yer almalı
            -Yüzde 90 ve üzeri engel durumlarında 18 yaş sınırı yoktur.
            -Aracı kendisi almak zorunda değildir. Aile üyeleri de (vasi kararı ile) satın alabilir.

            ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇ ÜST LİMİTİ

            TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), muafiyetli araç üst limitinin 2023 yılında 1 milyon 4 bin TL oldu. Bu durumda engelli bireyler, motor hacmi 1,6 litreyi geçmeyen araçları bu üst sınırdan satın alabilecek. Peki, ödemeler nasıl olacak? Yüzde 40-89 arası engeli olan kişiler, yüzde 26.3'lük bir ÖTV ile birlikte yüzde 15.24'lük KDV indiriminden yararlanabilirler. Yüzde 90 ve üstü engele sahip kişiler ile bakımından sorumlu 1. derece yakınları ÖTV'den muaf şekilde araç satın alabilirler.
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            Haberler Otomobil ÖTV'siz sıfır arabaları devlet duyurdu! Sadece bu gruba veriliyor! O modellere %50 İNDİRİM GELİYOR! Kasım 2022 araba modelleri ve fiyatları...
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