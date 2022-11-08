ÖTV'siz sıfır arabaları devlet duyurdu! Sadece bu gruba veriliyor! O modellere %50 İNDİRİM GELİYOR! Kasım 2022 araba modelleri ve fiyatları...

Engelli ÖTV indirimi hesaplama işlemi ise kişilerin engel derecesine göre aracın vergiler dahil satış fiyatı üzerinden yapılıyor. Yüzde 90 ve üzerinde engeli olanlar ÖTV'siz araç satın alabiliyor. Bireyin engellilik yüzdesi %40-89 arasında ise sıfır araç alımında ÖTV indirimi yüzde 26.3 oranında uygulanırken KDV ödemesi ise yüzde 15.24 oranında uygulanıyor. Yüzde 40 engelli birisinin ÖTV indirimli araç alması için 18 yaşından büyük olması gerekiyor. Sürücü belgesine sahip olması da gerekiyor.
ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI 2022 KASIM
FİAT EGEA
Egea Sedan Easy 1.4 Fire Benzinli 95HP Manuel - 252.758 TL
Egea Sedan Easy 1.3 M.Jet Dizel 95HP Manuel - 282.894 TL
Egea Sedan Easy 1.6 M.Jet Dizel 130HP Manuel - 246.869 TL
Egea Sedan Urban 1.4 Fire Benzinli 95HP Manuel - 264.239 TL
Egea Sedan Urban 1.0 Firefly Benzinli 100HP Manuel - 283.612 TL
Egea Sedan Urban 1.3 M.Jet Dizel 95HP Manuel - 265.749 TL
Egea Sedan Urban 1.6 M.Jet Dizel 130HP Manuel - 249.475 TL
Egea Sedan Lounge 1.4 Fire Benzinli 95HP Manuel - 278.589 TL
Egea Sedan Lounge 1.0 Firefly Benzinli 100HP Manuel - 271.982 TL
Egea Sedan Lounge 1.3 M.Jet Dizel 95HP Manuel - 276.346 TL
Egea Sedan Lounge 1.6 M.Jet Dizel 130HP Manuel - 184.383 TL
RENAULT CLİO
2022 Renault Clio Joy 1.0 Sce 65 beygir - 299.900 TL
2022 Renault Clio Joy 1.0 TCe ECO 100 beygir - 308.900 TL
2022 Renault Clio Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 beygir - 312.900 TL
2022 Renault Clio Touch 1.0 TCe 90 beygir - 322.000 TL
2022 Renault Clio Touch 1.0 TCe ECO 100 beygir - 325.900 TL
2022 Renault Clio Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 beygir - 330.900 TL
2022 Renault Clio Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 beygir - 352.900 TL