2008 model Volkswagen Passat icradan satılığa çıkarıldı!

T.C. Sakarya (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu tarafından satışa sunulan 2008 model Volkswagen Passat, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 300.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 15.12.2022 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

54YH026 Plakalı , 2008 Model , VOLKSWAGEN Marka , 3C-PASSAT 1.8 TSI COMF Tipli , BZB010282 Motor No'lu , WVWZZZ3CZ8P068814 Şasi No'lu , Rengi Gri , WVWZZZ3CZ8P068814 ŞASE NUMARALIBZB010282 MOTOR NUMARALIVOLKSWAGEN PASSAT 1.8 TSI COMFORTLİNE TİPLİ GRİ RENKLİ 107.798 KM'DE BULUNAN, KOLTUKLARINDA YIPRANMA, SAĞ ARKA TAMPONU VE ÇAMURLUĞUNDA SÜRTME KAYNAKLI ÇİZİKLER OLAN ÇALIŞIR YÜRÜR DURUMDA



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