2018 model Ford Ranger icradan satılığa çıkarıldı!

T.C. Çubuk İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2018 model Ford Ranger marka araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 650.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 20.01.2023 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

06 BHA 017 Plakalı , 2018 Model , FORD Marka , JM11600 Motor No'lu , 6FPPXXMJ2PJM11600 Şasi No'lu , Rengi Gri , Mahallinde yapılan keşifte Ford marka Ranger model 4x4 06 BHA 017 plaka sayılı araca ilişkin; 21.08.2021 tarihinde Jandarma Ekiplerince yediemine çekildiği, aracın ruhsatının üzerinde bulunmadığı, anahtarının bulunduğu aküsü bitmiş olabileceğinden motor sesli muayenesinin yapılamadığı, kilometre bilgisinin okunamadığı, otomatik vites olduğu, Aracın dış aksam ve kaporta durumunun genel olarak iyi durumda olduğu, kaporta sac aksamlarında görünür hasarın olmadığı, bagaj, açılır kapı mekanizmalarında bir problem görülmediği, üzerinde Ford Ranger Body kit dönüşüm setinin mevcut ve iyi durumda olduğu, sürücü ve yolcu koltuklarının emniyet kemerlerinin mevcut olduğu, ön ve arka lastiklerinin kışlık-arazi yaklaşık %80 seviyesinde iyi durumda olduğu, araç iç kısmında koltukların, taban, tavan ve iç döşemenin iyi durumda ve temiz olduğu, radyo ve teybin bulunduğu, sökük / demonte durumda bulunan parçasının görülmediği, aracın ön ve arka plakasının üzerinde takılı bulunduğu tespit edilmiştir. Aracın gizli ayıpları bilinmemektedir.



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