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    • Otomobil
    • 29.10.2022 07:55
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    • 29.10.2022 07:55
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    2014 model Volkswagen Amarok icradan satılığa çıkarıldı!

    Otomobil almak isteyenler son dönemde Basın İlan Kurumu'nun icradan satılık araç ilanlarına ilgi göstermeye başladı. Son yayınlanan ilanlar arasında yer alan 2014 model Volkswagen Amarok marka araç fiyatıyla dikkat çekiyor.

    İkinci elde ucuz otomobil fırsatı!

    T.C. Batman İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2014 model Volkswagen Amarok marka araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 475.000 TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 29.11.2022 olarak duyuruldu.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

    01AAC746 Plakalı , 2014 Model , VOLKSWAGEN Marka , VW AMAROK 2.0 TDI 4 MOTİON(4X4 ) Tipli , CSH081032 Motor No'lu , WV1ZZZ2HZEH015245 Şasi No'lu , Rengi Siyah , Araç Canyon çift kabin pickup tipi 4+1 kişi kapasiteli, yandan camlı çift sıra koltukludur, kamyonet vasfındadır.213.037 km.dedir.Aracın sağ ön kapı kolunun anahtar kısmı hasarlı, ön camı çatlak,lastikler zayıf durumda,otomatik şanzımanlıdır.Anahtarı vardır,Stepnesi ve multimedya sistemi vardır.Aracın ön ve üst kısmında sondaran takılmış ışıklandırma grubu vardır.Kullanım şekli yük nakli/hususidir.


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    Haberler Otomobil 2014 model Volkswagen Amarok icradan satılığa çıkarıldı!
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