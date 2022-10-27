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    • Otomobil
    • 27.10.2022 22:27
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    • 27.10.2022 22:28
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    2022 TOGG sedan, SUV güncel fiyat listesi | Yerli otomobil TOGG fiyatları belli oldu mu? TOGG ÖN SİPARİŞ fiyatı ne kadar?

    TOGG fiyat listesi ve modelleri netlik kazanmaya başladı. Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili TOGG için nefesler tutuldu. Peki, TOGG fiyatları ne kadar? TOGG fiyat listesi belli oldu mu? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    2022 TOGG sedan, SUV güncel fiyat listesi

    TOGG'un seri üretimine Cumartesi günü itibariyle başlanacak. TOGG'un ne zaman satışa çıkacağı ve fiyatının ne kadar olacağı merak ediliyor.

    TOGG 2022 FİYAT LİSTESİ

    TOGG satış fiyatı henüz netleşmedi. Aracın kendi piyasasındaki diğer araç guruplarıyla fiyat anlamında yarışacağı söyleniyor. Yeni yılı takiben seri üretime geçince net fiyatlarının kamuoyuna duyurulması bekleniyor. İşte TOGG klasmanındaki araçların fiyat listesi;

    TOGG NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

    TOGG tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

    "Gemlik Kampüsümüzün resmi açılışını gerçekleştireceğimiz 29 Ekim 2022 ve akıllı cihazımızın yollara çıkacağı Mart 2023 tarihi yaklaştıkça Togg'a olan ilgi de artıyor. Bu ilgi ve merakı gururla takip ediyor, markamızla ilgili ticari sır olmaktan çıkan her gelişmeyi düzenli olarak sosyal medya hesaplarımız ve basın bültenlerimiz aracılığıyla duyuruyor, kamuoyunu gelişmelerden haberdar ediyoruz."

    TOGG ÖZELLİKLERİ

    🔸Rengi ile dikkat çeken TOGG, menekşe ve çivit mavisinin karışımına çalan metalik gri renkte tasarlandı,
    🔸Logo ise Doğu ve Batı kültürlerinin birlikteliğini simgeliyor,
    🔸 300 km ve 500 km menzile sahip iki farklı güç paketi yer alacak,
    🔸30 dakikadan kısa sürede %80 şarj edilebilmesi planlanmaktadır,
    🔸İki farklı motor gücüne sahiptir,
    🔸Arıza durumunda uzaktan müdahale mümkün olacak,
    🔸Aracın 3. seviye otonom sürüş özelliklerine sahip.

        ÜRETİM TESİSİ 29 EKİM'DE AÇILACAK

        Türkiye'nin yerli otomobili TOGG için seri üretim için Gemlik Kampüsü'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 29 Ekim tarihinde açılacak. Homologasyon testlerinin tamamlanmasının ardından da 2023 yılının ilk çeyreği sonunda C segmentindeki ilk aracı olan SUV pazara çıkacak.

        2030'A KADAR 1 MİLYON ADET ÜRETİM PLANLANIYOR

        2023 yılının ilk çeyreği sonunda C segmentindeki ilk aracı olan SUV pazara çıkacak. Ardından da yine C segmentindeki sedan ve hatchback modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV'nin de aileye katılmasıyla "aynı DNA'yı taşıyan" ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak. Gemlik tesisinde üretim kapasitesi yıllık 175 bine ulaştığında toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlayacak olan Togg, 2030'a kadar tek bir platformdan 5 farklı modelde toplam 1 milyon araç üretmeyi planlıyor.

        TOGG ÖN SİPARİŞ ALIYOR MU, ÜCRETİ NE KADAR?

        TOGG'dan Yerli otomobilin ön siparişi ile ilgili resmi bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobilin 2022 yılında piyasaya çıkacağını ve çıkmadan öncede ön sipariş verilebileceğini belirtmişti ardından ilk siparişi de kendisi vermişti.
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        Haberler Otomobil 2022 TOGG sedan, SUV güncel fiyat listesi | Yerli otomobil TOGG fiyatları belli oldu mu? TOGG ÖN SİPARİŞ fiyatı ne kadar?
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