2022 TOGG sedan, SUV güncel fiyat listesi | Yerli otomobil TOGG fiyatları belli oldu mu? TOGG ÖN SİPARİŞ fiyatı ne kadar?

TOGG'un seri üretimine Cumartesi günü itibariyle başlanacak. TOGG'un ne zaman satışa çıkacağı ve fiyatının ne kadar olacağı merak ediliyor.

TOGG 2022 FİYAT LİSTESİ



TOGG satış fiyatı henüz netleşmedi. Aracın kendi piyasasındaki diğer araç guruplarıyla fiyat anlamında yarışacağı söyleniyor. Yeni yılı takiben seri üretime geçince net fiyatlarının kamuoyuna duyurulması bekleniyor. İşte TOGG klasmanındaki araçların fiyat listesi;