2011 model Toyota Aurıs marka araç mahkemeden satılığa çıkarıldı!

T.C.İstanbul Anadolu (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu tarafından satışa sunulan 2011 model Toyota Aurıs marka araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 270.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 31.10.2022 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

34hc7856 Plakalı , 2011 Model , TOYOTA Marka , E15UT-AURİS 1.6 COMFORT Tipli , 1ZRU304340 Motor No'lu , NMTKV56E60R064386 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz , Aracın kaporta ve boya aksamında gözle görülür ağır bir hasar olmadığı, sağ ön çamurlukta ufak bir ezik olduğu ve araçta kullanımdan dolayı muhtelif çiziklerin olduğu, Motor kaputunun açıldığı, motor ve mekanik aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, aracın iç aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, torpito ve döşemelerde bir sorun gözükmediği, kullanımdan dolayı kirlenmelerin olduğu, aracın 187.832 kilometrede olduğu, aracın anahtarının olduğu, aracın çalışır ve faal durumda olduğu, aracın lastiklerinin ortalama %65 oranında diş kalınlığına sahip olup karayolları standartlarında olduğu görülmüş ve tespit edilmiştir.



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